Wie schwer es ein A-Ligist hat, einen neuen Trainer zu finden

Rosenthal/Roda. Der Saisonbeginn rückt näher und die eigene Mannschaft hat keinen Trainer. Beim Frankenberger Fußball-A-Ligisten Rosenthal/Roda ist derzeit genau das eingetreten.

Seit einer Woche sind beide Seniorenmannschaften in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Wer beim Saisonstart Anfang August aber das Sagen haben wird, steht noch nicht fest. Wir sprachen mit den Verantwortlichen über die Situation.

Die Lage

Schon in der vergangenen Saison war die Lage bei der SG in Sachen Trainer ein wenig kompliziert. Verantwortlich war Keith Möbus, doch der fiel aufgrund einer Knie-Operation lange aus. Bernd Kurzweil half während seiner Abwesenheit an der Linie aus. Das Problem: Möbus musste einen Lehrgang bei der Bundeswehr aufgrund seiner Verletzung verschieben. Der steht nun bevor. Bereits im Frühjahr informierte er die Verantwortlichen, dass es für ihn schwierig werden dürfte, weiter die Mannschaft zu betreuen. „Er wäre ein drei viertel Jahr ausgefallen“, sagt Heiko Hoffmann, Vorsitzender des TSV Roda. „Wir hatten immer noch gehofft, dass es doch geht. Im Mai war aber klar: Es geht nicht.“

Die Trainersuche

Damit hatte die SG ein Problem, denn einen neuen Trainer hatte sie noch nicht gefunden. Hoffmann berichtet von gefühlt „tausend Telefonaten“, die alle eines gemeinsam hatten: Es hagelte Absagen. Im SG-Vorstand wurde eine Liste mit möglichen Kandidaten zusammengestellt und abgearbeitet – aber ohne jeden Erfolg. „Wir haben auch in den Portalen der Verbände geschaut. Aber was bringt es uns als A-Ligist, eine deutschlandweite Suche zu starten?“, fragt sich Hoffmann. „Wir alle haben überall die Fühler ausgestreckt. Aber es hat nicht funktioniert.“

Was den Trainer erwartet

Laut Hoffmann eine vor allem menschlich intakte Truppe. „Das sind alles gute Leute. Wir haben keinen Stinkstiefel oder Quertreiber in unseren Reihen, wie es oft im Fußball ist.“ Der Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben, ein paar Spieler konnten reaktiviert werden. Hoffmann sieht das Team insgesamt gut aufgestellt, auch wenn es keine Neuzugänge gibt. „Wir wollen mit beiden Mannschaften den Klassenerhalt schaffen“, sagt Hoffmann, fügt aber mit Blick auf die erste Mannschaft hinzu: „Wir hoffen auf eine bessere Hinrunde als in der vergangenen Spielzeit. Gelingt uns das, wollen wir eine sorgenfreie Saison in der A-Liga spielen.“

Die Übergangslösung

Heißt Martin Lerch, eigentlich als Spieler auf der linken Seite zu Hause. Er hat sich bereit erklärt, das Team auf die neue Runde vorzubereiten. Allerdings: Lerch will eigentlich weiterspielen, ein Engagement als Spielertrainer möchte er nicht. „Martin ist bei uns eine Leitfigur, alle hören auf ihn“, hält Hoffmann viel von Lerch. Aber er weiß: „Für uns hat Priorität, jemand anderes für den Job an der Linie zu finden.“ Und weiter: „Wir hoffen auch, dass, wenn die Sache öffentlich wird, sich vielleicht noch jemand bei uns meldet, den wir bislang noch nicht auf dem Schirm hatten.“

Als Ansprechpartner stehen bei der SG Heiko Hoffmann (Tel.: 0174/3892557) und Friedhelm Trußheim (Tel.: 0174/9674044) zur Verfügung.