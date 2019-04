Nach verkorkster Saison: Pokal hat neuen Stellenwert für den FC Ederbergland

Holzhausen – Der zweite Finalist im Frankenberger Fußball-Kreispokal wird am Dienstag Abend ermittelt: Kreisoberligist SG Oberes Edertal empfängt den Hessenligisten FC Ederbergland. Anpfiff ist um 19 Uhr in Holzhausen.

Eigentlich war der Pokal auf Kreisebene bei den Gästen oft eine ungeliebte Pflichtaufgabe, das ist in diesem Jahr anders. Nachdem der Abstieg aus der Hessenliga fast nicht mehr zu vermeiden ist, hat der Pokal nun zusammen mit dem Klassenerhalt der Reserve in der Gruppenliga Priorität. „Ich erwarte einen Sieg“, stellt auch FCE-Trainer Miroslav Emejdi klar. Allerdings warnt er seine Spieler auch vor einem hoch motiviertem Gegner. „Die werden alles gegen uns aufbieten.“ Für Emejdi heißt es da, Ruhe und Nerven zu bewahren. Dass sein Team die Aufgabe zu leicht nimmt, glaubt er angesichts der schwarzen Serie seiner Mannschaft mit acht Niederlagen am Stück nicht. „Wir sind überhaupt nicht in der Situation, an Überheblichkeit zu erkranken.“

Personell wird wahrscheinlich die gleiche Mannschaft auflaufen, wie gegen Alzenau. Für Pavel Ricka ist die Saison beendet, die Einsätze von Michael Möllmann und Valon Ademi sind stark gefährdet.

OE-Trainer Oliver Sprang freut sich auf das Duell mit dem FCE und darüber, dass der Gegner mit dem Großteil der ersten Mannschaft anrücken wird und den Pokal ernst nimmt. „Das ist für jeden Spieler ein kleiner Höhepunkt der Saison, gegen einen Hessenligisten zu spielen“, sagt Sprang. „Es wird ein schönes Spiel für die Zuschauer geben und wir werden alles geben“, verspricht der OE-Coach, der allerdings ein wenig Respekt vor dem Kräfteverschleiß hat, schließlich muss sein Team nur zwei Tage nach dem intensiven Duell gegen Eckelshausen (5:3) wieder auf das Feld.

Klar ist, dass sein Team ohne Druck auflaufen kann, auch wenn es personell zum Rundenende immer enger wird. „Auf der Bank sitzen bei uns fast nur noch Spieler der zweiten Mannschaft“, berichtet Sprang. Auch für das Pokalspiel ist noch nicht sicher, wer auflaufen kann oder wer aus muskulären Gründen pausieren muss. „Das ist aber am Saisonende normal“, sagt der Trainer.