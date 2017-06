Frankenberger Fußball: Nicolas Schmitt lässt SG Treisbach jubeln

Ellershausen. Die SG Treisbach/Simtshausen/Asphe hat sich den letzten Platz in der Frankenberger Fußball-Kreisliga A gesichert. Im Relegations-Rückspiel reichte dem Vizemeister der B-Liga ein 2:2 (1:2, 1:0) nach Verlängerung beim SV Ellershausen zum Aufstieg.

Mann des Tages bei der SG war Nicolas Schmitt, der in der Nachspielzeit der Verlängerung den entscheidenden Treffer erzielte. Das Hinspiel hatte Treisbach mit 1:0 gewonnen.

450 Zuschauer in Ellershausen sahen ein spannendes Spiel, in dem allerdings wie im Hinspiel Chancen Mangelware blieben. Eigentlich gab es im ersten Abschnitt nur eine und die nutzten die Gäste zum 0:1: Eine Ecke von Tobias Steller fand am langen Pfosten Jonas Diehl, der völlig unbedrängt einköpfen konnte (23.). Im zweiten Durchgang glich Daniel Paar nach einem Torwartfehler aus (50.), sechs Minuten vor dem Abpfiff rettete Timo Krause sein Team in die Verlängerung, als er einen Handelfmeter verwandelte. In der Verlängerung passierte lange nichts, bis sich in der Nachspielzeit Nicolas Schmitt ein Herz fasste und sein Team in die A-Liga schoss.

Mehr lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Frankenberger Allgemeinen.