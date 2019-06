C-Liga nur mit zehn Teams - noch keine Kooperation mit Waldeck

Frankenberg – 45 Mannschaften und damit eine weniger als im Vorjahr schickt der Frankenberger Fußballkreis zur neuen Saison in den Spielbetrieb. Klar ist: Eine Zusammenarbeit im Bereich der C-Liga mit dem Kreis Waldeck wird es noch nicht geben, wie beide Fußballkreise gestern mitteilten.

Angeführt wird das Feld vom FC Ederbergland, der in der Verbandsliga Mitte und mit der Reserve in der Gruppenliga Gießen/Marburg am Start ist. In der Kreisoberliga Nord werden die SG Oberes Edertal, der TSV Röddenau und die SG Rennertehausen/Battenfeld die Frankenberger Farben vertreten. Keine Mannschaft mehr gemeldet hat die mittlerweile aufgelöste FSG Kellerwald.

Auf Kreisebene werden in der kommenden Saison 40 Teams unterwegs sein. Die A- und die B-Liga werden jeweils 15 Mannschaften umfassen. Sorgen gibt es um die C-Liga, in der nur noch zehn Teams an den Start gehen werden und die somit endgültig an der Grenze der Spielfähigkeit angelangt ist.

Eine im Winter angedachte Kooperation mit dem Kreis Waldeck kam dennoch nicht zustande. Gewünscht war von Frankenberger Seite, dass Teams aus Waldeck in den Süden des Landkreises wechseln. Freiwillige dafür fanden sich aber keine. „Kein Verein möchte aus Waldeck in den Fußballkreis Frankenberg wechseln“, teilten beide Kreise in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Eine Kooperation zwischen Frankenberg und Waldeck ist aber nur aufgeschoben, das machen beide Kreise in der Mitteilung ebenfalls deutlich: „Eine enge Zusammenarbeit wird weiterhin fest vereinbart.“ Und damit nicht genug: „Zielsetzung sind gemeinsame Kreisligen, um den Fußball auf beiden Kreisebenen qualitativ zu stärken und an der Basis den notwendigen Unterbau zu sichern“, heißt es weiter.