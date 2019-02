Frankenberger Futsal-Hallenrunde: Zwei Vereine stellen 20 Teams

Frankenberg. Der Januar ist vorüber und die Futsal-Hallenrunden sind schon fast vorbei. Nur die E-, F- und G-Jugend sind am letzten Februar-Wochenende noch im Einsatz.

Zeit, auf die kurze Runde zurückzublicken. Vier Dinge, die uns bei der Hallenrunde im Jugendbereich aufgefallen sind.

1. Kein Ederbergländer Alleingang mehr

Noch vor zwei Jahren sah die Siegerliste der Kreismeisterschaften von der A- bis zur E-Jugend sehr übersichtlich aus: FC Ederbergland, FC Ederbergland, FC Ederbergland, FC Ederbergland und – richtig – FC Ederbergland. Diese Dominanz hat sich zumindest ein wenig geändert. Zwar spielte der Nachwuchs des Hessenligisten seine Klasse bei den älteren Jahrgängen aus, doch bei der C- und D-Jugend wurden die Titelträger von zwei anderen Vereinen gestellt: SG Eder (C-Jugend) und TSV Gemünden (D-Jugend).

2. Eder und Ederbergland: Zwei Vereine dominieren

Dennoch wird immer offensichtlicher, dass es zwei Vereine gibt, die in Sachen Jugendarbeit die Felder dominieren: Der FC Ederbergland und die SG Eder stellten den Großteil der Teams bei den Endrunden. Von 30 Teams, die bei den vier Endrunden von der D- bis zur A-Jugend im Einsatz waren, kamen 20 von diesen beiden Vereinen. Besonders krass war es bei den C-Junioren: Dort spielten jeweils drei Teams des FCE und der SG Eder den Titelträger unter sich aus.

Kreisjugendwart Rudolf Matter siegt das mit Sorgen. „Leider hatten die anderen Mannschaften nicht die Qualität, sich in der Qualifikation gegen dritte Teams der beiden durchzusetzen.“

Dass auch zweite oder dritte Mannschaften für den Wettbewerb gemeldet werden dürfen, sei vor etlichen Jahren der Wunsch der Vereine gewesen. „Jetzt hat sich die Situation so entwickelt“, sagt Matter. „Es gibt Meinungen, das wieder zu ändern.“ Bei einer der nächsten Jugendleiter-Pflichtsitzungen dürfte das Thema auf der Tagesordnung stehen. „Eine Änderung geht nur, wenn die Jugendleiter es auch wollen“, stellt Matter klar. Nachteil einer Begrenzung: Bei Vereinen mit vielen Spielern wären die meisten Jugendlichen zum Zuschauen verdammt.

3. TSV Gemünden - ein Jahrgang sammelt weiter Titel

Ein Verein ist aber in die Phalanx der SG Eder und des FC Ederbergland eingebrochen: der TSV Gemünden. Die D-Junioren sammeln weiter fleißig Titel, nachdem sie schon im vergangenen Jahr, damals noch als E-Jugend, im Feld und in der Halle auf Kreisebene alles abgeräumt hatten und sogar bei der Hessenmeisterschaft im Einsatz waren. „Das ist ein guter Jahrgang mit sehr guten Trainern“, lobt Matter seinen Heimatverein. Nur eines hat ihn gestört: Bei der Siegerehrung hätten die Spieler eines anderen Vereins den Kreismeister Gemünden ausgepfiffen und ausgebuht. Matter vermisst hier die Vorbildfunktion der Betreuer. „Kinder lernen von den Erwachsenen. Die Betreuer standen daneben und haben nichts gemacht.“

4. Deutlich weniger Termine in der Halle

Früher waren von Dezember bis in den Februar die Jugendteams im Einsatz. In diesem Jahr sah die Terminplanung anders aus: Die erste Qualifikation fand am 12. und 13. Januar statt, am vergangenen Wochenende wurden vier Endrunden teils parallel in Frankenberg und Gemünden ausgetragen.

Ein Novum, das nicht etwa in der Zahl der gemeldeten Teams begründet ist. „Wir hatten für die Jugend einfach kaum Hallenzeiten bekommen“, sagt Matter, der sich beim Landkreis schon im März um Termine für den nächsten Winter kümmert.

Alternativen gibt es kaum. Die Halle in Battenberg sei fast immer durch andere Sportarten belegt, die kleinere Halle in Ernsthausen ist nur für die jüngeren Jahrgänge nutzbar. Bei den E-Junioren hat dies zur Folge, dass die Regionalmeisterschaften (17. Februar) vor den Kreismeisterschaften (23. Februar) ausgetragen werden. „Es war anders nicht zu machen“, sagt Matter. Wahrscheinlich wird der FC Ederbergland die Frankenberger Farben auf Regionsebene vertreten.

Matter graut es übrigens schon vor dem nächsten Winter, wenn die Sport- und Kulturhalle in Gemünden saniert werden soll und nicht zur Verfügung steht. „Nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal nach Herzhausen ausweichen müssen.“