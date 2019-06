Frankenberger Kreispokal: FC Ederbergland hoher Favorit im Finale in Haina

Haina - Die SG Bunstruth/Haina und der FC Ederbergland stehen sich am Samstag im Frankenberger Kreispokalfinale gegenüber.

Von den acht letzten Kreispokal-Endspielen hat der FC Ederbergland sieben Finals gewonnen. Die Ausgangslage für das Frankenberger Finale 18/19 ist also unverändert: Am Samstag, Anpfiff 15.30 Uhr in Haina, erwartet A-Ligist SG Bunstruth/Haina den hohen Favoriten FC Ederbergland.

Bei der SG Haina/Bunstruth ist die Enttäuschung über den verpassten Sprung in die Kreisoberliga groß. „Der Sieg für Röddenau war verdient. Wir freuen uns für sie, dass sie in der Kreisoberliga bleiben“, so ein fairer Ulrich Pfingst, der dem Verbleib in der A-Liga auch Positives abgewinnen kann. „So haben wir weiterhin Derbys und mehr Zuschauer“, so Pfingst.

Für das Pokalfinale erwartet die SG Haina/Bunstruth mit Hessenliga-Absteiger FCE einen scheinbar übermächtigen Gegner. „In unserer derzeitigen Lage wird das sicher ganz schwer. Aber bei uns sind alle Spieler an Bord und wir sind keinesfalls chancenlos“, so Pfingst.

Es ist eine seltsame Konstellation für den FC Ederbergland. Mitten in die Sommerpause – das letzte Punktspiel war am 25. Mai, Trainingsauftakt ist am 24. Juni – wurde das Endspiel gesetzt. Vor einer Woche waren die FCE-Kicker auf Mallorca und am Donnerstag trafen sie sich noch zu einer Trainingseinheit, um selbst den letzten Schliff für das Finale zu erhalten. „Der Termin ist etwas unglücklich. Aber wir nehmen das Spiel ernst und wollen Kreispokalsieger werden. Nur so kommen wir in den Regionalpokal – und da wollen wir hin“, sagt Interims-Trainer Fabian Glaßl.

Der hat fast den gesamten Kader beieinander. Selbst die bereits verabschiedeten Robin Wissemann und Marius Kamm werden mit von der Partie sein. Pavel Ricka, Ernes Hidic und Tobias Lindenborn hingegen nicht. „Wir sind uns der Favoritenstellung bewusst, nehmen diese an“, gibt Glaßl seinem Team die Vorgabe mit aufs Spielfeld. (ms/zhw/had)

