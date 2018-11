Wegen Handspiel: Fußballer Simon Becker lässt sein Tor annullieren

Besonderes Fairplay in Frankenberger Kreisligen

Bewies Sportsgeist: Simon Becker von der SG Birkenbringhausen/Haine.

Birkenbringhausen. In unserer Fußball-Rubrik "Was war denn da los" blicken wir heute auf zwei bemerkenswerte Fair-Play-Szenen. In den Hauptrollen: Simon Becker vom SG Birkenbringhausen und Thorsten Arnold von der SG Bunstruth.