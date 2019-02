Frankenberger Vereinigung der Schiedsrichter gut aufgestellt

Frankenberg -Der Schiedsrichter-Vereinigung Frankenberg gehören momentan 92 aktive und 28 passive Mitglieder an. Nachwuchssorgen gibt es also nicht.

Über 70 Schiedsrichter, unter ihnen zwei Frauen, davon begrüßte Kreisschiedsrichterobmann (KSO) Wolfgang Zarges zur Pflichtsitzung der Frankenberger Referees im Sportheim an der Eder. Zarges freute sich für drei aktive Mitglieder der Vereinigung, die sich in höheren Spielklassen behaupten. Steffen Rabe pfeift Spiele der Gruppenliga, Marcel Zunke schaffte den Sprung in die Verbandsliga und Lukas Kitowski pfeift weiterhin Partien in der Gruppenliga.

Für die Schiedsrichteransetzungen im Seniorenbereich ist Timo Clemens, der stellvertretende KSO, zuständig. Lukas Kitowski ist für die Ansetzungen bei der Jugend federführend. Wolfgang Zarges lobte die gute und problemlose Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Förderkreises, Karl-Heinz Ködding.

Gleichzeitig hielt der Förderkreis seine Jahreshauptversammlung ab. Die Satzung des hessischen Fußballverbandes schreibt zwingend vor, dass eine Schiedsrichter-Vereinigung keine Kassenführung übernehmen darf. Aus diesem Grund wurde der Förderkreis ins Leben gerufen.

Zu den Aufgaben des Förderkreises zählen die Unterstützung und Förderung von Jungschiedsrichtern und die finanzielle Unterstützung des Schiedsrichterausschusses.

Der Schatzmeister des Förderkreises, Bastian Belz, informierte die Versammlung über die finanzielle Situation. Die beiden Kassenprüfer Christoph Hartel und Tobias Keute werden künftig von Torben Fleck unterstützt. In diesem Jahr wird sich der Förderverein finanziell an der Saisonabschluss-Wanderung zum Christenberg (am 29. Juni) und an der Ausrichtung der Weihnachtsfeier in Geismar (am 6. Dezember) beteiligen. Es sollen auch zwei Freiluftturniere und ein Hallenturnier unterstützt werden.

Wolfgang Zarges ehrte im Anschluss verdiente Schiedsrichter. Erika Kaletsch vom TSV Röddenau leitet seit 1980 Spiele bis zur A-Klasse. In ihrem Heimatverein Röddenau ist sie für junge Fußballer als Übungsleiterin tätig.

Mario Opper greift seit 1987 zur Pfeife und ist für den SV Rennertehausen in den vergangenen drei Jahren als Schiedsrichter unterwegs. Opper ist seit Gründung des Fördervereins im Jahr 2012 Stellvertreter des Vorsitzenden Karl-Heinz Ködding. Günther Mankel pfeift seit 1974 für den SV Reddighausen und war seit 20 Jahren Gespannführer in der Bezirksoberliga. Von 1994 bis 1998 bekleidete Mankel das Amt des Kreisschiedsrichterobmanns.

Auch in der Schiedsrichtervereinigung Frankenberg haben moderne Medien Einzug gehalten: „Elf Regelfragen in kurzer Zeit beantworten“ – das war das Thema von Lehrwart Marcel Zunke, der bei seinem Referat einen Handy-Blog und einen Videoteil für die Beantwortung von Regelfragen einsetzte.

Ab 2020 wird voraussichtlich der „digitale Spielerpass“ verpflichtend eingeführt. Frankenbergs Schiedsrichter werden sich künftig mit dem Umgang Neuer Medien anfreunden müssen. zhm