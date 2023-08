Fünf Titel für TSV Frankenberg

Über Fünf Meter weit sprang Anna-Lena Böhle © Hamel, Manfred

Zum Jubiläum 175-Jahre TSV Hessen Frankenberg richtete der TSV die Nordhessischen Meisterschaften im Speerwurf aus und hatte zu einem Sportfest geladen.

Frankenberg – Der TSV Frankenberg hat am vergangenen Freitag die Nordhessischen Meisterschaften im Speerwurf der U18, U20 und Aktiven ausgerichtet. Eingebettet waren diese in ein toll organisiertes Feriensportfest zur 175-jährigen Jubiläumsfeier des TSV Hessen Frankenberg. Mit einem guten Feld mit 73 Einzelstarts aus elf Vereinen gab es bei herrlichem Sommerwetter spannende Wettkämpfe zu bestaunen.

Bei den Meisterschaften nutzte der TSV mit allein drei Titeln seinen Heimvorteil. Spannend waren vor allem die Wettkämpfe in der U18: Tiago Siegfried holte sich mit 27,85 Metern den Sieg vor Jonas Kuhn (TSV Korbach), dem bei seinem ersten Wettkampf nach monatelanger verletzungsbedingter Pause 26,74 Meter gelangen.

Titel für Ausrichterverein

Auch die Titel in der U20 gingen durch Jan-Luca Eitzenhöfer, der 33,52 Meter weit warf, und Malia Siegfried (21,10) an den Ausrichterverein. Die in Usseln wohnhafte Chayenne Tarhanis (SSC Bad Sooden-Allendorf) gewann in der weiblichen U18-Klasse mit 30,95 Metern den Titel vor Anna-Lena Böhle (TSV Frankenberg), die 28,14 Meter weit warf.

Das gelang auch ihrem Vereinskameraden Linus Stuhlmann im Speerwurf der M14, den er souverän mit tollen 34,13 Metern vor Teamkollege Ben Vollmar (31,50 Meter) gewann. In der Männerklasse siegte vom TV Friedrichstein Martin Zülch. Im letzten Versuch passte alles zusammen und Zülch warf mit 33,19 Metern knapp an seine Bestleistung heran.

Auch in der Disziplin Weitsprung dominierten die Athletinnen und Athleten des TSV. Eine neue persönliche Bestleistung erzielte Anna-Lena-Böhle bei ihrem Sieg der U18: Sie sprang gute 5,05 Meter weit. Filiz Nolte war es, die in der W13 mit 4,16 Metern am weitesten gesprungen ist. Malin Materna erreichte mit einer Sprungweite von 3,97 Metern Platz zwei.

Doppelsieg

Ein Doppelsieg im Hoch- und Weitsprung gelang Emilia Herliz (W12), sie sprang 1,08 Meter hoch und 3,97 Meter weit. In der männlichen Klasse siegte Bosse Schröder im Hochsprung mit 1,12 Metern. Mit gleicher Höhe wurde Marx Vollmar Zweiter. Den zweiten Platz im Weitsprung der W14 belegte Pauline Wilhelm mit 4,22 Metern. Ihre Vereinskameradin Ida Scholl wurde mit 4,26 Metern in der Altersklasse U18 Zweite.

Stark trumpften auch die Athletinnen der LG Eder auf: Lea Meiser blieb mit ihrer Siegweite von 4,92 Metern im Weitsprung knapp unter der Fünf-Meter-Marke. Ihre Vereinskollegin Sophie Melzer wurde hier Zweite mit 4,52 Metern. Besser lief es für Melzer im Speerwurf, den sie mit 27,05 Meter vor Stine Berghöfer (TSV Frankenberg) und Meiser gewann. Im Weitsprung der W14 siegte Antonie Potthoff (LG Eder) mit 4,56 Metern und im Speerwurf wurde sie mit 24,67 Metern Dritte.

Auch der TSV Korbach war in Frankenberg erfolgreich vertreten: Johanna Kleine siegte beim Weitsprung der U20 mit 4,48 Metern und fünf Zentimetern knapp vor Amelie Schmidt vom LG Wittgenstein. Zweiter und knapp die Fünf-Meter-Marke verpasst hat Jonas Kuhn bei seinem gelungenen Comeback mit 4,88 Metern. Einen Doppelsieg feierte auch Frederic Neumann in der M12. Er gewann den Weitsprung mit persönlicher Bestleistung von 4,40 Metern und den Speerwurf mit 24,15. Sein Vereinskollege Sönke Behle wurde in der M13 sowohl im Speerwurf (25,31 Meter) als auch im Weitsprung (3,87 Meter) Zweiter hinter Elias Vogt vom LAV Kassel.

Richters Sieg ein guter Test

Bei den Seniorinnen W50 siegte Diana Richter, für die ihre Siegerweite von 30,42 Meter ein guter Test für die anstehende Team-DM war. Den Hochsprung der W14 gewann Charlotte Mogk mit 1,39 Meter. Mogk konnte sich auch im Speerwurf gut platzieren. Dort wurde sie hinter ihrer Vereinskameradin Madita Syring (beide TV Friedrichstein), die mit 27,18 Meter gewann, mit 25,59 Meter Weite Zweite.

Der Höhepunkt des Feriensportfests kam beim abschließenden Dreisprung. Die Deutsche Jugendmeisterin Ruth Hildebrand von der MTG Mannheim wollte sich in Frankenberg für den Deutschen Leichtathletik-Verband Perspektivkader qualifizieren. Dafür benötigte der Schützling von Trainer Thorsten Brendel sie eine Weite von 13,40 Metern. Nach zwei gescheiterten Weiten, gelang ihr im dritten Versuch eine Punktlandung: genau 13,40 Meter. Ihre Freude über die Qualifikation war riesengroß. Sie bedankte sich bei dem tollen Publikum für die Unterstützung.

Lea Meiser: Siegerin im Weitsprung. © Hamel, Manfred

Sieger der Nordhessischen Meisterschaften: Tiago Siegfried vom TSV Frankenberg. © Manfred Hamel