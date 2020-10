FC Ederbergland erwartet Steinbacher Reserve und hofft auf Punkte

Fußball-Verbandsliga: Gleim-Elf setzt auf Fünferkette

+ © Wilfried Hartmann Kommt er gegen Steinbach II zum Einsatz? Ederberglands Maxim Zich (rechts) führt hier den Ball gegen den Pohlheimer Albano Sidon. © Wilfried Hartmann

Allendorf – Nach zuletzt drei großartigen Leistungen mit Siegen in Pohlheim und gegen Gießen II sowie der Last-Minute-Niederlage gegen den KSV Hessen Kassel im Pokal, steht für den FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga eine weitere hohe Hürde an. Zum ungewohnten Termin Donnerstagabend (Anpfiff: 19 Uhr) ist auf der Allendorfer Beetwiese der Tabellenvierte Steinbach II zu Gast.