Für FC Ederbergland geht es in Frankfurt um den Klassenerhalt 

Allendorf-Eder. Die Entscheidung rückt näher: Wenn der Fußball-Hessenligist FC Ederbergland am Samstag, 15 Uhr, bei Rot-Weiss Frankfurt antritt, geht es um die direkte Qualifikation für die nächste Saison, sprich den Klassenerhalt.

Die Gastgeber haben nur noch eine theoretische Chance auf diesen. Siegt der FCE, ist das Saisonziel wohl erreicht, da es eine Liga höher mit dem wahrscheinlichen Klassenerhalt der Stadtallendorfer Eintracht gut aussieht.

Gern erinnert man sich bei der Mannschaft um Trainer Vladimir Kovacevic an das Hinspiel, als allein der damalige Frankfurter Trainer Mario Basler für 500 Zuschauer im Battenberger Entenpark sorgte. War es damals ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so hat sich der FCE gegenüber den Frankfurtern einen Elf-Punkte-Vorsprung erarbeitet.

Basler ist Geschichte

Basler ist bei den Mainstädtern längst Geschichte, die Rot-Weißen planen für die Verbandsliga. „Dennoch sollten wir mit der höchsten Konzentration in das Spiel gehen. Wir können allein in diesem Spiel so viel für uns erreichen“, ermahnt Kovacevic seine Mannen. Schließlich will er verhindern, dass es in zwei Wochen in Vellmar zu einem Abstiegs-Endspiel kommt, sollte der OSC weiter so fleißig punkten wie zuletzt.

Es sind also wieder einmal die Tugenden gefragt, die den Ederbergländern in der Osterwoche drei Siege am Stück einbrachten. Mit der nötigen Aggressivität und einem hellwachen Team von der ersten Minute an will Kovacevic den Frankfurtern den Schneid abkaufen.

„Das schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass die Frankfurter Spaß am Spiel bekommen. Dann wird es noch schwerer, als ich es ohnehin erwarte“, sagt der Coach. Dabei hofft er, dass sein Team wieder vollständig spielen kann.

Bleibt die Frage, ob und wann Kovacevic Felix Nolte und Dennis Meyer einsetzt. Beide sind spielbereit, haben aber noch erhebliche konditionelle Rückstände. Da auch Ingo Miß mit dabei ist, sollte auch der Druck nach vorn ausreichend sein, um die Frankfurter in die Schranken zu weisen.

FCE setzt Bus ein

Für Fans, die sich dieses Auswärtsspiel nicht entgehen lassen wollen, steht der Bus um 11.45 Uhr auf dem Battenberger Schwimmbad zur Abfahrt bereit.