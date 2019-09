Für den FC Ederbergland  zählen in Cleeberg nur Punkte 

Battenberg. Auf einen, aber besser noch drei Punkte hofft der FC Ederbergland: Der heimische Fußball-Verbandsligist tritt auswärts beim FC Cleeberg an.

Vor dem Spiel in Cleeberg (Sonntag, 16 Uhr) sind Platz neun und sieben Punkte nach sieben Spielen sicherlich nicht das, was sich der FCE vom Rundenstart erwartet hat.

Das ist auch Trainer Stefan Trevisi klar. „Was nützt es uns, wenn wir gegen den Tabellenführer Waldbrunn 70 Prozent Ballbesitz haben und nichts daraus machen“, fragt er. Tatsächlich war bei der jüngsten 0:2 (0:2)-Niederlage ab Mitte der gegnerischen Hälfte „tote Hose“, was das Angriffsspiel des FCE anging. „Bis 30 Meter vor dem Tor des Gegners waren die Abläufe gut“, lobt Trevisi, der unter der Woche intensiv das Ballbesitzspiel, aus dem Torchancen kreiert werden sollen, mit seinen Jungs geübt hat.

„Wir haben mit Manuel Todt einen Strafraumstürmer, der aber dann auch die Bälle bekommen muss. Bis auf zwei ungenaue Flanken, war da nicht viel gegen Waldbrunn.“

Das Überraschungsmoment soll es also sein, das dem FCE in Cleeberg zum Erfolg verhelfen soll. Helfen soll natürlich auch eine verbesserte Defensivleistung. Gastgeber Cleeberg stellt mit nur sechs geschossenen Toren den schwächsten Angriff der Liga, was Hoffnung macht.

Trevisi weiß auch, dass allmählich Punkte herbei müssen. Gibt es eine erneute Niederlage, dann droht gar ein Abstiegsplatz. Das Gesicht des Trainers hellt sich allerdings auf, wenn er an sein Personal denkt. Wieder mit an Bord dürfte der zuletzt an einem Hüftmuskel verletzte Ingo Miß sein. Wieder mit dabei ist auch Fabian Mohr, der seine Rotsperre abgesessen hat. Einzig aus dem Kader der vergangenen Woche fehlen wird Tim Biesenthal nach seinem Platzverweis per Ampelkarte.

Allgemein gilt in der Ederbergländer Mannschaft, dass man endlich das im Training Erarbeitete auf den Platz bringen will. Hierbei werden die Trainingsinhalte sowie die taktischen Varianten immer wieder gelobt. Am Ende des Tages zählen aber nun einmal die Punkte. Sollten diese auch in Cleeberg ausbleiben, dann wird’s ungemütlich.