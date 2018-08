Für SG Oberes Edertal wird es gegen Erksdorf nicht leichter

War am Dienstag Torschütze für SG Oberes Edertal in Marburg: Eduard Bartel.

Frankenberg. Nach der Dienstagniederlage gegen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg empfängt die SG Oberes Edertal am Samstag, 16 Uhr den TSV Erksdorf, während der TSV Röddenau am Sonntag, 15.30 Uhr, Gastgeber der Blau-Gelben ist.

SG Oberes Edertal

Die Lage:Zwei Spiele, einen Punkt. So stellt sich die Situation des Aufsteigers dar. In beiden Spielen (2:2 gegen Kirchhain und 3:4 gegen Blau-Gelb Marburg) hat die Mannschaft bewiesen, dass sie sich in der neuen Liga nicht verstecken muss. Was fehlt, ist laut Trainer Oliver Sprang „das letzte Zehntel“. Zu sehen in Marburg. „Wenn man auswärts drei Tore schießt, muss das eigentlich reichen. Aber da fehlt uns noch ein wenig die Erfahrung“, hat er ausgemacht.

Der Gegner:Der TSV Erksdorf hat zur neuen Runde einen personellen Umbruch hinnehmen müssen. Dass noch Sand im Getriebe ist, hat die 1:5-Niederlage bei Blau-Gelb Marburg gezeigt, bei der sich die Mannschaft aber nach 40 Minuten durch zwei Platzverweise frühzeitig geschwächt hat. Trotz der vielen Veränderungen darf nicht übersehen werden, dass Trainer Murat Muradaoglu jede Menge kreisoberligaerfahrene Kicker zur Verfügung stehen und die hohe Anfangsniederlage noch keine Richtungsbestimmung ist.

Das sagt der Trainer: „Diese Partie wird nicht leichter für uns“, ahnt Oliver Sprang, der den TSV beobachtet hat. „Wir müssen vor allem aufpassen, dass wir uns nicht durch eigene Fahrlässigkeiten in Schwierigkeiten bringen. Erksdorf läuft extrem scharf an und setzt somit die Gegenspieler unter Druck. Dazu sind sie noch sehr konterstark. Wenn wir die gleiche Performance wie in Marburg zeigen, können wir das Spiel gewinnen“.

Personal: Oliver Sprang kann mit der gleichen Mannschaft wie gegen Marburg antreten.

TSV Röddenau

Die Lage: Der TSV hat zwei Spiele bisher bestritten, mit unterschiedlichen Ergebnissen. „Wir haben einen hohen Sieg mit 5:0 gegen Cölbe und eine hohe Niederlage mit 1:4 gegen Michelbach“, stellt Spielausschussobmann Thomas Müller zunächst einmal nüchtern fest. Die Leistungen der Mannschaft von Trainer Cataldo Schirru waren in beiden Partien positiv. Die Niederlage hätte bei Weitem nicht so hoch ausfallen müssen, doch „wurden die gemachten Fehler gnadenlos bestraft“, wie Müller berichtet.

Der Gegner: Die Sportfreunde waren in der Saison zuvor immer ein Garant für schwankende Leistungen. Zumindest am Anfang der neuen Saison scheint dieses Problem nicht mehr da zu sein. In zwei Spielen haben sie gegen Erksdorf und Oberes Edertal zusammen neun Tore geschossen und zeigen sich damit im Angriff äußerst effektiv. In der Abwehrreihe müssen sie noch zulegen, was die drei Gegentore gegen OE beweisen.

Das sagt der Spielausschussobmann:„Ich kann die Mannschaft nur schwer einschätzen. Wir haben noch nie gegen sie gespielt. Wer aber bei der Leistungsdichte der Liga in zwei Spielen so viele Tore schießt, muss was drauf haben.“

Personal: In Sachen Personal stellen sich drei Fragezeichen. Die Oberschenkelverletzung von Benedikt Kunick scheint langwieriger als gedacht zu sein. Das Abschlusstraining wird es zeigen, ob er auflaufen kann, ebenso wie bei Tobias Grebe, der an Leistenproblemen leidet und Julius Hecker, der einen Schlag auf den Knöchel bekam.

Von Dieter Gessner