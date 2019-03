Hünfeld kommt: FC Ederbergland steht vor erneutem Kellerduell 

Fußball-Hessenliga

+ © Kaliske Kleines Jubiläum: Fabian Mohr feiert am Samstag seinen 100. Einsatz in der Hessenliga. Dabei will er gegen Hünfeld allen Grund zum Jubeln haben. © Kaliske

Battenberg. Der Abschied von Trainer Miroslav Emejdi im Hinterkopf und der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga vor Brust: Das ist die Ausgangslage für den FC Ederbergland. Am Samstag (15 Uhr) kommt mit Hünfeld der nächste Konkurrent in Sachen Klassenerhalt nach Battenberg.