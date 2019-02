2:0 - FC Ederbergland überrascht beim Sieg in Fulda

Fußball-Hessenliga

+ © Wilfried Hartmann Erzielte den Führungstreffer für den FCE: Manuel Todt. © Wilfried Hartmann

Fulda. Der FC Ederbergland ist mit einem Paukenschlag in die Restrunde der Fußball-Hessenliga gestartet. Bei der SG Barockstadt-Fulda siegte der FCE mit 2:0 und hat die sicheren Tabellenplätze wieder in Reichweite. Die Tore schossen Manuel Todt und Ernes Hidic in der zweiten Halbzeit.