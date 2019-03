2:4 - Ederbergländer Rückschlag ausgerechnet im Abstiegsduell gegen Friedberg

Battenberg. Die Erfolgsserie des FC Ederbergland in der Fußball-Hessenliga ist zu Ende. Nach fünf Spielen ohne Niederlage unterlag der FCE – und das ausgerechnet gegen Friedberg, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. 2:4 (2:2) hieß es im Dauerregen.

Bitter war die Niederlage auch, weil der FCE im guten ersten Durchgang zweimal in Führung ging. Schon in der zweiten Minute verwertete Christoph Völker eine Vorarbeit von Ernes Hidic zum 1:0. In der Folge drückte der FCE harmlose Gäste in die Defensive, verpasste es aber, den Vorsprung auszubauen. Das bestrafte Friedberg, das mit seiner ersten Chance durch Alit Usic ausglich (25.). Das schockte den FCE aber nicht, drei Minuten später lagen die Gastgeber wieder in Führung, Manuel Todt traf nach Vorarbeit von Robin Wissemann. Wieder spielte der FCE in der Folge überlegen, doch wieder fehlte der nächste Treffer und wieder schlug Friedberg aus dem Nichts zu. Mit dem Halbzeitpfiff traf Usic zum 2:2.

Der Treffer sollte Wirkung zeigen. Im zweiten Durchgang lief beim FCE nichts mehr zusammen, die Gastgeber zeigten die schwächste Halbzeit unter Trainer Miroslav Emejdi. Friedberg bog nach dem 2:3 durch Dorian Miric (73.) auf die Siegerstraße ein, wieder unterband Ederbergland die Vorarbeit über die Außen nicht. Abdussamed Gürsoy (81.) vollendete einen Konter zur Entscheidung. Emejdi erkannte den verdienten Sieg der Gäste an, sagte aber auch: „Ich habe heute zwei Mannschaften gesehen, die nicht hessenligatauglich waren.“