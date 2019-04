2:1 im Derby - Jurtschuk erlöst TSV Röddenau in der Nachspielzeit

Fußball-Kreisoberliga Nord

+ © Michae l Paulus Drei Blicke, ein Ball: Daniel Dithmar (Oberes Edertal, rechts) gegen die Röddenauer Daniel Starck (links) und Benedikt Kunick. © Michae l Paulus

Röddenau. Auf dem letzten Drücker hat der TSV Röddenau die Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga am Leben gehalten. Im Derby gegen die SG Oberes Edertal gelang ein 2:1 (0:1)-Sieg, der entscheidende Treffer gelang Maik Jurtschuk in der vierten Minute der Nachspielzeit.