1:0 - Röddenau überrascht Tabellenzweiten Michelbach

Röddenau. Der TSV Röddenau hat in der Fußball-Kreisoberliga für eine Überraschung gesorgt: Der Tabellenvorletzte bezwang den Zweiten TSV Michelbach mit 1:0 (0:0) und schöpft nach dem zweiten Sieg in Folge wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf.

Der Grundstein für den verdienten Sieg war eine geschlossene Mannschaftsleistung der Schirru-Elf. Das Tor des Tages erzielte Maximilian Hartz.

Das Spiel entwickelte sich so, wie es Thomas Müller, der Spielausschussvorsitzende des TSV, gehofft hatte. Die Gäste taten sich von Beginn an schwer, auf dem tiefen Röddenauer Rasen ihr Spiel aufzuziehen. Es entwickelte sich so ein kampfbetontes Spiel, dass nahezu ausschließlich im Mittelfeld stattfand. Beide Torhüter mussten in den ersten 45 Minuten kaum ihr Können unter Beweis stellen. In der 38. Spielminute ging ein Kopfball von Maximilian Hartz knapp am Michelbacher Tor vorbei.

Auch nach der Pause bot sich den 70 Fans ein ähnliches Bild: Röddenau zerstörte die Angriffsbemühungen der Michelbacher schon im Ansatz, zeigte sich in den Zweikämpfen präsent und erkämpfte sich viele Bälle schon im Mittelfeld.

So war auch das Tor symptomatisch für das Spiel: Maximilian Hartz wurde von Daniel Starck in Szene gesetzt. Sein Schussversuch wurde zunächst abgeblockt, doch Hartz steckte nicht auf, setzte nach, holte sich das Spielgerät zurück und setzte es aus 20 Metern ins Tor (65.). Der Heimelf gelang es, dieses Ergebnis bis zum Schluss zu halten, auch weil der TSV seiner Favoritenrolle an diesem Tag nicht gerecht wurde. „Ich habe über 90 Minuten keine richtig gute Einschussmöglichkeit für den TSV Michelbach notiert“, gab Röddenaus Pressesprecher Jörg Völlmig zu Protokoll.

Von Saskia Mann