7:0 – Röddenau II nach Relegations-Hinspiel praktisch schon am Ziel

Röddenau. Ganz bitteres Saisonende für den TSV Dodenau: Erst verspielte die Elf von Marco Thomas am letzten Spieltag den Direktaufstieg, und das Buch zur Relegation ist auch schon nach dem Hinspiel quasi geschlossen.

Der B-Liga-Dritte unterlag dem TSV Röddenau II mit 0:7 (0:2) auf dessen Platz an der Eder. Das ist schon vor dem Rückspiel am Dienstag mehr als die halbe Miete für die Röddenauer, den Doppelabstieg zu verhindern und in der A-Klasse zu bleiben.

„Am Anfang haben wir gut mitgehalten, aber zwei unnötige Tore bekommen. Nach der Pause wollten wir nochmal rankommen, was aber nicht gelang. Es ist nun unrealistisch, das aufzuholen, aber wir wollen das Rückspiel nicht abschenken, sondern versuchen, zu gewinnen“, sagte der scheidende Dodenauer Coach.

Die erste Hälfte zeigte den 300 Zuschauern bereits, wo es lang gehen sollte. Dodenau suchte sein Heil in einer aggressiven Defensive und guten Kontern. Die gelangen den kampfstarken Gästen auch zunächst. Timo Winter (11.) besaß die erste Chance, schlenzte aber knapp am Winkel vorbei. Die Röddenauer hatten mehr vom Spiel, aber schafften es selten, gefährlich zu werden. So musste ein Freistoß zum 1:0 herhalten (31.). Den Ball von Ronny Schäfer musste Lars Hogen im Gästetor nach vorn abwehren, und Tobias Grebe war zu Stelle für die Gastgeber, in deren gut verstärkten Kader gut die Hälfte der Spieler KOL- und Gruppenligaeinsätze aufweisen kann.

Noch vor der Pause das 2:0 für die TSV-Zweite, die durch Maxim Zichs Fallrückzieher und Pfostenschuss zwei Chancen vergeben hatte: Grebe legte am Strafraum quer auf David Müller. Hogen war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern (40.).

Im zweiten Durchgang schaffte es der Gast zunächst nicht, für Entlastung zu sorgen. Auf der Gegenseite köpfte Zich eine Schäfer-Ecke zum 3:0 ein (64.). Luca Opper (73.) und Awal Hasan Hadur (74.) verpassten dann bei Großchancen eine Ergebnisverbesserung für Dodenau. Doch dann kam es knüppeldick für die Gäste. Grebe nach einer Ecke (80.), Dennis Becker mit einem Eigentor bei einem Rettungsversuch (83.), Artur Weidenkeller (84.) und Maik Jurcuk per Elfmeter (88.) schraubten den Heimsieg in der Schlussphase auf 7:0.

„Es war ein verdienter Sieg – wenn auch vielleicht etwas zu hoch, – weil wir die bessere Elf waren“, sagte Bernd Hecker, Trainer der Heimelf. „Wir gehen davon aus, dass wir im Rückspiel nichts mehr anbrennen lassen.“ (mp)