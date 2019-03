Kuriose Szenen auf Fußballplatz: „Ball blieb in der Luft stehen“

Regen und Sturm machten den Fußballern am vergangenen Wochenende zu schaffen. Trotzdem fanden viele Spiele statt.

Sturmtief Eberhard hat am Sonntag auch dem heimischen Fußball zu schaffen gemacht. Zwar konnten viele Spiele im Kreis Frankenberg ausgetragen werden, auf einigen Plätzen ging aber nichts mehr.

Zum Beispiel in Michelbach: Beim Topspiel der Kreisoberliga zwischen dem TSV und dem SV Emsdorf wütete der Wind so stark, dass Schiedsrichter Martin Thielemann vom SV Rennertehausen das Spiel zuerst unterbrach und später sogar abbrechen musste.

Schon der Spielbeginn habe sich wegen des starken Windes verzögert, berichtet Thielemann. „Es waren etwa 15 Minuten gespielt, als die Bedingungen wieder schlechter wurden. Der Ball war nicht mehr kontrolliert zu spielen, sondern wurde vom Wind regelrecht über den Platz getrieben, sodass ein regelkonformes Spiel nicht mehr möglich war.“ Als nach einer Unterbrechung keine Besserung in Sicht war, wurde das Spiel abgebrochen.

Übrigens: Auch das zweite auf dem Michelbacher Kunstrasen angesetzte Spiel zwischen Lahnfels und Breidenbach fiel anschließend wegen des Wetters aus.

Doch wann ist ein Spiel bei starkem Wind abzubrechen? „Es gibt da keine feste Regelung, wie da zu verfahren ist“, sagt Steffen Rabe, einer der erfahrensten Schiedsrichter im Kreis. Zunächst liege es im Ermessen des Schiedsrichters, das Spiel erst einmal zu unterbrechen, um eine Besserung der Bedingungen abzuwarten. Tritt diese nicht ein oder kann die Sicherheit für Spieler oder Zuschauer nicht mehr gewährleistet werden, muss ein Abbruch erfolgen. „Wenn bei einem Sturm wie am Sonntag zum Beispiel am Sportplatz viele Bäume stehen und durch den Wind Äste oder Ähnliches auf den Boden fallen, geht natürlich die Sicherheit für Leib und Leben vor“, unterstreicht Rabe.

Alle Infos zu Sturm Eberhard in der Region

Dass der Wind auch Einfluss auf das Spiel haben kann, hat man beim Spiel zwischen dem SV Ellershausen und dem TSV Bottendorf II erlebt. „Wir hatten in der ersten Halbzeit Rückenwind, konnten dies aber leider nicht nutzen“, sagte Sebastian Lüdde vom SV Ellershausen. „Das haben die Gäste aus Bottendorf nach dem Wechsel deutlich besser gemacht und uns dank des Rückenwinds noch vier Tore eingeschenkt.“

Auch in Löhlbach konnte man dank des Winds einige spektakuläre Szenen beobachten. „Bei Abschlägen ist der Ball stellenweise einfach in der Luft stehen geblieben und ab und an sogar zurück geweht worden“, berichtete Pascal Pärnt von der SG Birkenbringhausen/Haine, der hinzufügte: „Bei diesem Wetter machte das Fußballspielen echt keinen Spaß.“

Bleibt zu hoffen, dass es am nächsten Wochenende wieder deutlich bessere Bedingungen gibt. (mp)