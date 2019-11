FC Ederbergland setzt sich nach 4:1-Erfolg setzt sich oben fest

Fußball-Verbandsliga Mitte

+ © Wilfried Hartmann Das 2:0 ist unterwegs: Valon Ademi taucht vor Schwanheims Torhüter Giovanni Luka Skoro auf und überwindet diesen zum Halbzeitstand. © Wilfried Hartmann

Battenberg. Der FC Ederbergland marschiert in der Fußball-Verbandsliga weiter in Richtung Tabellenspitze. Nach dem 4:1 (2:0)-Erfolg gegen Schwanheim – der dritte Sieg in Folge – hat sich der FCE in der Spitzengruppe festgebissen.