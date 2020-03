FCE-Trainer Stefan Trevisi vor dem Spiel gegen Gießen II: Es kann nur besser werden

Fußball-Verbandsliga Mitte

+ © Wilfried Hartmann Szene aus dem Hinspiel: Der Ederbergländer Burak Yavuz (rechts) setzt sich gegen den Gießener Luca Teller durch. Am Sonntag hofft der FCE im Rückspiel auf den ersten Sieg im Jahr 2020. © Wilfried Hartmann

Battenberg – Nach dem in den Sand gesetzten Restrundenauftakt beim VfB Marburg (1:2) braucht der FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga Mitte gegen den FC Gießen II dringend einen Sieg. Nur dann hält der FCE den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Anpfiff ist bereits um 13 Uhr in Battenberg.