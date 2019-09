FC Ederbergland: Mit 6:0-Kantersieg aus dem Keller

Fußball-Verbandsliga Mitte

+ © Wilfried Hartmann Voller Einsatz: Der Ederbergländer Maxim Zich (am Boden) attackiert Zubair Ud Din vom RSV Weyer. © Wilfried Hartmann

Allendorf/Eder – War das die Wende? Der FC Ederbergland hat mit einem beeindruckenden 6:0 (3:0)-Sieg gegen den RSV Weyer den Absturz in den Tabellenkeluvler abgewendet und kann nun mit Rückenwind in die beiden Partien am 3. (gegen Pohlheim) und 5. (in Breidenbach) Oktober gehen.