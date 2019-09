FC Ederbergland steckt nach 2:2 im grauen Mittelfeld fest

Der FC Ederbergland hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einen Heimsieg verpasst. Nach dem 2:2 (1:1) gegen die Sportfreunde BG Marburg steckt der Hessenligaabsteiger im grauen Mittelfeld der Liga fest.

Dabei begannen die Platzherren vor 130 Zuschauern konzentriert und gingen bereits nach sieben Minuten in Führung, als Simon Mitze nach einer Ecke von Tim Biesenthal per Kopf traf. Auch in der Folge gab der FCE den Ton an – bis zur 19. Minute: Einen langen Ball fing Torhüter Dominik Geiss ab, landete mit dem Ball aber außerhalb des Strafraums. Den folgenden Freistoß führte Marburg schnell aus, Jan Dreher wusste sich nur mit einem Foul zu helfen – Elfmeter. Sascha Huhn verwandelte zum Ausgleich. Nach dem Wechsel kam es noch schlimmer: In der 56. Minute kombinierte sich Marburg ungestört durch den Ederbergländer Strafraum, erneut Huhn vollendete zum 1:2. Der FCE drückte in der Folge auf den Ausgleich, große Chancen blieben aber aus, da die Gastgeber zu ungenau spielten. Eine Ausnahme war die 78. Minute als Todt nach einer Kombination über Lamin Kamara und Ingo Miß zum 2:2 einschob. „Das war ein Spiel, dass du eigentlich gewinnen musst, wo du aber froh bist, nicht noch verloren zu haben“, sagte FCE-Trainer Stefan Trevisi.