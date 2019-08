FC Ederbergland sucht vor Spiel in Schwanheim neue Innenverteidigung

Am Sonntag muss der FC Ederbergland in der Fußball-Verbandfsliga Mitte zum vierten Mal antreten. Vor dem Spiel in Schwanheim (14 Uhr) muss Trainer Stefan Trevisi in der Defensive umbauen.

Am Ende war es für Stefan Trevisi ein gewonnener Punkt. „Wir haben mit nur noch neun Mann in der 95. Minute das 2:2 gemacht. Das hat mich unglaublich für die Jungs gefreut“, sagte der Trainer des FC Ederbergland nach dem 2:2 bei Tuba Pohlheim am Mittwoch. Trevisi hofft vor dem nächsten Spiel am Sonntag bei Germania Schwanheim, „dass das den Jungs Auftrieb gibt“.

Trotz der Freude über den späten Ausgleichstreffer in Pohlheim blickt Trevisi auf die Partie mit gemischten Gefühlen zurück. „Hätten wir mit elf Mann zu Ende gespielt, dann hätten wir das Ding gewonnen“, sagt der FCE-Trainer. Pohlheim sei wenig eingefallen, der FCE hätte gut gestanden. „Wir hatten das Spiel im Griff“, urteilte der Trainer, der nach den Roten Karten gegen Steven Preuß (Notbremse) und Fabian Mohr (grobes Foulspiel) und jeweils kurz darauf folgenden Gegentoren aber mit ansehen musste, wie Pohlheim das Spiel drehte.

Zwar waren laut Trevisi die Platzverweise berechtigt, insgesamt hat ihm beim Unparteiischen aber die Verhältnismäßigkeit gefehlt. „Gegen uns gab es viele Fouls mit offener Sohle, die nicht bestraft wurden. Wäre das passiert, wäre bei Pohlheim schon in der ersten Hälfte jemand mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.“ Es traf am Ende aber auf Ederbergländer Seite mit Mohr und Preuß zwei Innenverteidiger, die nun erst mal fehlen werden. Trevisi fürchtet Sperren von zwei (Preuß) und vier Spielen (Mohr) – also muss der Trainer seine Deckung umbauen.

Große Sorgen bereitet ihm das aber nicht, auch wenn mit Marco Kovacevic, der erst am Wochenende aus dem Urlaub zurückkehrt, am Sonntag eine weitere Option fehlt. „Wir haben 22 Spieler im Kader, da darf man nicht jammern. Das bekommen wir hin“, ist sich Trevisi sicher und nennt in Ingo Miß, Christoph Völker oder Jan Dreher drei Kandidaten für das Abwehrzentrum.

Kompensiert werden muss am Sonntag in Schwanheim, wo der FCE laut Trevisi auf Sieg spielen will, auch das Fehlen von Offensivkraft Maxim Zich (Urlaub), dafür kehrt neben Ingo Miß auch Michael Möllmann, der in Pohlheim aus beruflichen Gründen passen musste, in den Kader zurück.

Insgesamt ist Trevisi froh, dass die Zeit der englischen Wochen nun erst einmal vorbei ist. „Das ging vier Wochen so. Das merkt man. Da war kaum ein ordentliches Training möglich. Es ging immer nur um spielen und regenerieren.“ Und weiter: „Wir konnten nicht so ins Detail gehen, wie Fabian Glaßl und ich das wollten. Nun freue ich mich, dass wir wieder drei Einheiten die Woche zur Verfügung haben.“