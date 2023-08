FC Ederbergland kassiert 1:2-Auftaktniederlage in Walluf

Von: Wilfried Hartmann

Weg damit: Simon Mitze (Ederbergland) klärt vor den Wallufern Julius Buff (links) und Tobias Bellin (Nummer 11), rechts im Bild Mitzes Teamkollege Justin Six. © W. Hartmann

Der Start in die Fußball-Verbandsliga Mitte ist dem FC Ederbergland missglückt: Der FCE verlor in Walluf 1:2.

Walluf – Der FC Ederbergland ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Fußball-Verbandsliga Mitte gestartet. Bei der SG Walluf verlor der FCE mit 1:2 (1:1) und zeigte besonders in Hälfte zwei eine schwache Vorstellung, die Trainer Steffen Schäfer spürbar erzürnte.

„Wir haben verdient verloren, weil wir in der zweiten Hälfte zu wenig investiert haben“, sagte Schäfer, der direkt nach dem Spiel seine Akteure im Mittelkreis versammelt und lautstark seine Unzufriedenheit zum Auftritt kundgetan hatte.

Dabei hätte das Spiel in der ersten Hälfte schon zugunsten des FCE kippen können. Die Gäste dominierten die Partie und hatten früh durch Felix Noltes Kopfball (2.) die erste Chance. Es hätte ein Start nach Maß für die Gäste sein können, die sich jedoch 60 Sekunden später einem Rückstand gegenüber sahen. Jan-Niklas Runzheimer und Simon Mitze verpassten es, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, am Strafraum lauerte Nils Balder – der SG-Torjäger kam an das Leder und drosch es aus 16 Metern unhaltbar in den Winkel.

Dies sollte die einzig nennenswerte Aktion der Gastgeber im ersten Abschnitt bleiben, denn der FCE passte bei den Konterversuchen gut auf. „Von Walluf habe ich nichts gesehen“, sagte Schäfer. Anders sein Team, dass die Gastgeber tief in die eigene Hälfte drängte und vor allem über die Außen einigen Druck entwickelte. Eine der vielen Flanken, die in den Strafraum segelten, verwertete Felix Nolte zum Ausgleich. Er traf per Kopf nach Vorarbeit von Pascal Blank (19.). Das 1:1 war längst verdient und der FCE blieb auch in der Folge spielbestimmend, wenngleich die großen Möglichkeiten ausblieben. Die beste vergab Blank kurz vor der Pause, der eine Hereingabe verpasste.

Die Laune Schäfers verschlechterte sich in Hälfte zwei zusehends. Zwar hatte Maxim Zich die erste Chance (49.), in der Folge blieben die Angriffsbemühungen des FCE wirkungslos. Auch, weil die Gäste die taktische Marschroute verließen, zu wenig kombinierten und es mit Einzelaktionen auf dem Kunstrasen übertrieben. Gerade vor den Dribblings und den möglichen Ballverlusten hatte Schäfer sein Team gewarnt – vergebens. „Da gehen Anspruch und Wirklichkeit bei vielen Spielern dann schon ein weit auseinander“, kritisierte der FCE-Trainer.

So kam es, wie es kommen musste: 15 Minuten vor dem Ende lief der FCE in einen Konter, Jan Löwer tauchte frei vor Nils Schneider auf und traf zum 2:1. Dies sollte bereits der Siegtreffer sein, denn der FCE hatte bis zum Schlusspfiff nicht eine wirkliche Chance mehr.

„Der Ersatztorhüter von Walluf musste nicht einen Ball halten, wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen“, kritisierte Schäfer. „Das ist für die Ansprüche viel zu wenig.“