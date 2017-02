Fußballer im Winter-Training - die Halle als Alternative

Der Winter hat die heimischen Fußballer noch fest im Griff, teilweise liegt in höheren Lagen noch der Schnee auf den Spielfeldern. Da muss man zum Training in die Halle ausweichen. Foto: Archiv

Frankenberg. Mit dem Training auf dem grünen Rasen ist es schwierig: Noch hält der Winter auch hierzulande die Fußballer in Schach. Wer nicht über einen geräumten Kunstrasenplatz verfügt, der muss noch in die Halle ausweichen. Oder sich etwas anderes einfallen lassen. Wir haben mit heimischen Trainern gesprochen.

„Im Moment ist die Situation für die Spieler und für mich als Trainer sehr unbefriedigend“, antwortet Michael Jakobi auf die Frage nach dem Training draußen auf dem Platz. Jakobi ist Trainer des TSV Bromskirchen, Rangneunter der Frankenberger Fußball-Kreisliga A. Er hofft jetzt auf freie Zeiten auf den wenigen Kunstrasenplätzen.

Ende Februar geht es in der Hessenliga los, Anfang März starten auch die Kreisligisten in die Restrunde. Dass auf den meisten Plätzen noch nicht wieder trainiert, geschweige denn gespielt werden kann, das ist ein Hindernis in der Vorbereitungszeit.

„Wir haben einmal auf dem Platz trainieren können, aber auf dem Rasenplatz ist es nun nicht mehr möglich“, berichtet Thorsten Beil. Der Coach des TSV Frankenau rechnet damit, dass es „auch die nächste Zeit noch nichts geben wird mit Training auf dem grünen Rasen“.

Seit zwei Wochen wieder im Training sind die Kicker von A-Ligaspitzenreiter TSV Gemünden. Vor zwei Wochen lag Schnee auf dem Rasenplatz. „Momentan kann da keiner drauf“, sagt Trainer Achim Gleim, „auch auf dem Hartplatz geht es nicht. Da steckt Frost tief unten drin.“

Was sind die Alternativen? Als erstes wohl die Halle. Die hat auch Gemündens Trainer Gleim in der Hinterhand: „Wir haben ja die Option auf die große Halle hier in Gemünden. Da gehen wir zweimal die Woche trainieren.“

Mehr lesen Sie in der gedruckten Ausgabe der HNA Frankenberger Allgemeine.