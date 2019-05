Fußballkreis Frankenberg: Keine Relegation zwischen A- und B-Liga

Frankenberg - Relegationsspiele zwischen der Frankenberger Kreisliga A und B wird es nach Abschluss der Fußball-Saison nicht geben.

Für viele Fußballfans gehören die Relegationsspiele am Ende der Saison zu den Höhepunkten. In diesem Jahr gibt es allerdings ein recht überschaubares Programm: Es wird im Fußballkreis Frankenberg nämlich keine Relegationsspiele zwischen der Kreisliga A und der Kreisliga B geben.

Das wurde den Mannschaften in einer Sitzung zur Terminfindung der Relegationsspiele am Donnerstagabend im Vereinsheim des TSV Frankenberg mitgeteilt.

Relegation zur A-Liga

Warum die Relegation ausfällt? Die Richtzahl für die Kreisliga A liegt bei 16 Teams. Der Tabellenerste steigt in die Kreisoberliga auf – das wäre derzeit die SG Rennertehausen/Battenfeld. Der derzeitige Tabellenletzte, der TSV Frankenau, steigt in die Kreisliga B ab, sodass man bei 14 Mannschaften wäre. Hinzu kommt der Meister der Kreisliga B, dann wären also 15 Teams in der A-Liga vertreten.

Das bedeutet für den Tabellenzweiten der B-Liga, dass er als 16. Team ebenfalls in die Kreisliga A aufsteigen würde. Daran würde auch ein Abstieg des TSV Röddenau aus der Kreisoberliga nichts ändern. Dann würde zwar die 2. Mannschaft des TSV Röddenau als direkter Absteiger in die B-Liga müssen und Frankenau würde auf den Relegationsplatz rutschen. Allerdings hat der TSV Frankenau bereits mitgeteilt, dass er keine Relegation spielen würde, sondern einen Neuanfang in der Kreisliga B starten möchte. Die Frankenauer haben in dieser Saison erst einen Punkt in 27 Spielen geholt.

Relegation zur B-Liga

So bleibt nur die Relegation zwischen der Kreisliga B und der Kreisliga C. Auch hier gibt es einiges zu beachten: Der SV Ellershausen II, der im Moment auf einem der beiden vorderen Plätzen liegt, ist nicht aufstiegsberechtigt, da die erste Mannschaft bereits in der B-Liga spielt. So steht die Reserve der SG Bunstruth/Haina als Aufsteiger fest und der Tabellendritte der C-Liga geht in die Relegation. Gegner wird der Vorletzte der Kreisliga B sein. Termine: Hinspiel am 28. Mai (Heimspiel des B-Ligisten), Rückspiel am 1. Juni (Heimspiel des C-Ligisten).

Relegation Kreisoberliga

Auch die Termine für die Kreisoberliga-Relegation wurden bekannt gegeben: Diese startet am 30. Mai mit dem Hinspiel, das Rückspiel ist am 2. Juni. Das Finale soll am 5. Juni stattfinden. Gegen wen das Team der Frankenberger A-Liga antreten muss, steht noch nicht fest.

Von Michael Paulus