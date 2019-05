Gabriels Freistoßhammer entscheidet das Finale in Rennertehausen

Rennertehausen - JSG Friedrichstein heißt der Sieger beim HNA-EAM-Cup in Rennertehausen. Da das Siegerteam zur Endrunde am kommenden Samstag verhindert ist, fährt der Zweitplatzierte TSV Bottendorf dorthin.

Aller guten Dinge sind drei. Dieses Sprichwort galt am Samstag auch für den Fußball-Nachwuchs der JSG Friedrichstein. „Nachdem wir zwei Mal knapp gescheitert sind, war der Sieg unser Ziel“, verriet JSG-Trainer Alexander Gette.

Sein F-Juniorenteam hatte soeben das Vorrundenfinale des HNA-EAM-Cups gegen den TSV Bottendorf knapp mit 1:0 gewonnen. „Wir waren nicht besonders stark, dennoch hat es gereicht“, freute sich Gette.

Das Finale der beiden Gruppensieger auf dem Sportplatz in Rennertehausen stand auf gutem Niveau und war durchweg ausgeglichen. Bottendorf hatte in der fünften der 14 Minuten die beiden ersten Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Die Entscheidung fiel dann in der achten Minute: Einen Freistoß hämmerte Gabriel Thomoglou unter dem Jubel der Badestädter Fans unhaltbar unter die Latte des Kleinfeldtores. Bottendorf ließ sich nur kurz beeindrucken und kämpfte um den Ausgleich. Dieser wäre auch in der 12. Minute fast gelungen, doch Felix Weigel scheiterte freistehend am Pfosten. Danach brachte Friedrichstein den Vorsprung über die Zeit.

Nach der Partie kämpften einige Bottendorfer Spieler angesichts des knapp verpassten Finalsieges mit den Tränen, die später sicherlich schnell getrocknet wurden. Denn: Die JSG Friedrichstein ist am Finaltag am 11. Mai bei einem internationalen Turnier im Einsatz. „Wir haben die Teilnahme schon vor langer Zeit gebucht und die Eltern haben für die Übernachtung das Geld schon lange bezahlt. Wir können nun nicht mehr zurücktreten“, sagte Gette.

Das Finale 0:1 verloren, aber nun doch zu Gast in der Endrunde am Samstag beim TSV Obermelsungen: Somit hatte der TSV Bottendorf dann doch noch etwas zu lachen.

Das Spiel um Rang drei zwischen der JSG Altefeld/Frankenau und der JSG Burgwald wurde nach torloser Spielzeit durch ein spannendes Achtmeterschießen entschieden, wobei am Ende die JSG Altefeld/Frankenau die treffsicheren Schützen auf ihrer Seite hatte.

Das F-Juniorenturnier in Rennertehausen war eine von acht Vorrunden. Insgesamt sind 80 F-Juniorenteams mit rund 1000 Jugendkickern am Start. Der Cup wird bereits zum 13. Mal ausgespielt.

Trotz der einstelligen Temperaturen war die Vorrunde in Rennertehausen ein voller Erfolg. Jugendleiter Florian Hofmann (JSG Rennertehausen) lobte bei der Siegerehrung die Leistungen der Nachwuchskicker und die erfreulich fairen Spiele. Der Wunsch der Gastgeber „weitere Kinder vom Fußballspielen zu überzeugen“ ist sicherlich erfüllt worden, wenn auch die Kulisse wegen der Witterung nicht riesengroß war. zmp