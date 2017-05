TSV Gemünden ist A-Liga-Meister - Re/Ba geht in Relegation

+ Jubel beim TSV Gemünden: das Team ist Meister der Frankenberger Fußball-Kreisliga A und steigt in die Kreisoberliga auf. Foto: Michael Paulus

Frankenberg. Jubel beim TSV Gemünden: Mit einem 4:1-Erfolg über den SV Ellershausen feierte die Gleim-Elf am Samstagnachmittag die Meisterschaft in der Frankenberger Fußball-Kreisliga A. Der TSV steigt damit in die Kreisoberliga auf.