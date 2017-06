Goddelsheim/Münden überrascht Favorit BC Sport mit 1:0-Sieg

+ Der Spielentscheider: Raoul Mitze (links), den hier Sascha Jordan vom BC Sport wegzudrücken versucht. Foto: Artur Worobiow/nh

Goddelsheim. Mit einem 1:0-Erfolg über den Favoriten BC Sport Kassel hat die SG Goddelsheim/Münden in der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga Kassel überrascht. Die SG geht sogar als Spitzenreiter in ihr letztes Spiel am Mittwoch in Balhorn. Weil der SV Kaufungen durch das 2:0 in Thalau den letzten freien Platz in der Verbandsliga Nord ergattert hat, können aus der Aufstiegsrunde der Kreisoberligisten zwei Teams hoch - nur so wird die Richtzahl von 32 Mannschaften für beide Gruppenliga-Staffeln erreicht.