Großes Jugendturnier im Ederbergland: 1300 junge Kicker erwartet

Von Himmelfahrt bis Sonntag in Allendorf und Battenberg:

+ © Foto: Arnold Ein besonderer Moment der Eröffnungsfeier: Wenn die jungen Menschen, wie hier die Fußballerinnen aus den Niederlanden die Fahnen schwenken und inbrünstig ihre Nationalhymne das „Het Wilhelmus“ (Das Wilhelmlied) singen. © Foto: Arnold

Allendorf/Eder. Bereits zum 18. Mal heißt es über Himmelfahrt in Allendorf/Eder: „Europa zu Gast bei Freunden“. So lautet wieder das Motto zum internationalen Jugendfußballturnier, dem Viessmann-Ederbergland Cup vom 10. bis 13. Mai in Allendorf.