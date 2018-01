Hallenkreismeisterschaften sind der Winterhöhepunkt

Spektakel in der Halle: Die Hallenkreismeisterschaften locken am Wochenende wieder die Zuschauer in die Sporthalle der Edertalschule. Unser Bild zeigt eine Szene aus dem Vorjahr: Vlad Nicoara (Bunstruth/Haina, Mitte) zieht ab, die Bottendorfer Lukas Schott und Torhüter Simon Fleck können nicht mehr eingreifen. Archivfoto: Kaliske