Ederbergland überrascht mit Sieg über Titelkandidat Lohfelden/Vollmarshausen

Battenberg. Die Handballerinnen der HSG Ederbergland haben in der Bezirksoberliga eine Überraschung geschafft und Spitzenreiter HSG Lohfelden/Vollmarshausen mit 25:24 (14:11) bezwungen.

„Wir sind total überrascht. Damit hat niemand gerechnet, dass wir gegen den Tabellenführer gewinnen“, jubelte Interimstrainer Mario Wehner, der den beruflich abwesenden Achim Scholz vertrat. Vor allem in der Abwehr mit der guten Torhüterin Annika Bemfert lag der Schlüssel zum Sieg. „Sie haben das super gemacht“, lobte Wehner und fügte hinzu: „Auch im Angriff sind wir gut ins Eins gegen Eins gekommen und haben uns Chancen herausgespielt. Das war eine geniale Mannschaftsleistung.“

In den ersten fünf Minuten ging der Tabellenführer schnell mit 3:1 in Führung. Dann kam die HSG Ederbergland ins Spiel. Mit einer sehr defensiven Abwehr stellte die heimische HSG die Gäste vor Probleme. Lohfelden konnte nicht im Eins gegen Eins durchgehen und musste aus dem Rückraum werfen, die Würfe waren aber eine sichere Beute von Annika Bemfert. So ging Ederbergland zur Pause mit 14:11 in Führung.

In der zweiten Hälfte merkte man der heimischen HSG an, dass sie in der ersten Halbzeit viel investiert hatte. Die Kondition ließ etwas nach. Die Gäste kamen wieder heran und erzielten in der 39. Minute den Anschluss zum 16:17.

Lohfelden wurde immer stärker, dennoch hielt Ederbergland das Spiel ausgeglichen und hielt gerade in der Abwehr stark dagegen. In der 55. Minute brachte Sophie Baumgartner ihr Team mit 25:23 in Führung, Lohfelden gelang nur noch ein Treffer zum 24:25-Endstand. kwx