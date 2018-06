Gleich zwei Volleyballteams des TSV Hessen Frankenberg steigen auf

Frankenberg. Nun ist es amtlich: Sowohl die Männer, als auch das zweite Frauenteam des TSV Hessen 1848 Frankenberg steigen auf.

Die Männer spielen in der nächsten Saison nach 30 Jahren Ab-stinenz wieder in der Landesliga. Das Team von Trainer Marco Lenz steigt auf in die Bezirksliga.

Vorige Woche war Meldeschluss für die hessischen Volleyball-Ligen. Nun ist klar, sowohl der Vize-Meister der Bezirksoberliga Nord (Männer), als auch der Vize-Meister der Kreisliga Nordwest (Frauen) steigen auf. Ein später, aber verdienter Lohn für eine von beiden Teams herausragend gespielte Saison.

Die „Hessen“ spielten letztmals in der Saison 1988/89 in der zweithöchsten hessischen Liga. Mehrere Versuche seitdem, den Aufstieg wieder zu schaffen, scheiterten allesamt in der Relegation. Letztmals im Mai 2006 vor heimischer Kulisse in einem denkbar knappen Spiel gegen den TV Oberrodenbach.

Das Team von Spielertrainer Patrick Burkard bleibt im Kern erhalten. Ludwig Mischmann kehrt aus Australien zurück und Beach-Profi Paul Becker wird dann zumindest bei den Heimspielen eine deutliche Verstärkung sein. Die zukünftigen Gegner kommen aus Kassel, Marburg, Hünfeld, Rodheim, Waldgirmes und Neuenhaßlau.

Auch die zweite Frauen-Mannschaft des TSV hat Grund zum Jubeln. Sie steigen in die Bezirksliga Nord auf und müssen in Zukunft ebenfalls weitere Anreisen auf sich nehmen. Die Gegner kommen aus Weiterode, Fulda, Hofgeismar und Kassel. Besondere Spannung versprechen dabei die Derby-Spiele gegen den VfL Bad Arolsen.

Der zweite Aufstieg in Folge für beide Teams belegt die gute Trainingsarbeit, vor allem im Jugendbereich, die in Frankenberg geleistet wird. (br)