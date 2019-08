Heimische Reiter überzeugen beim Turnier in Rosenthal

Die heimischen Reiter überzeugten beim Reitturnier in Rosenthal sowohl auf dem Springplatz, als auch im Dressurviereck.

Der 16-jährige Marc Riechers vom LRFV Fritzlar hat am Sonntag die schwerste Springprüfung des zweitägigen Reitturniers in Rosenthal für sich entschieden. Mit der 12-jährigen Hannoveraner-Stute Sierra gewann das Nachwuchstalent die Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde.

In beiden Umläufen blieb Riechers als einziger fehlerfrei und war mit der Zeit von 41,21 Sekunden auch Schnellster im Finale. Die Korbacherin Daniela Hocke hatte ebenfalls eine Hannoveraner-Stute Friederike, zwölfjährig, gesattelt und musste in der Siegerrunde einen Fehler hinnehmen. Dritter wurde der Sieger des Vortages, Richard Friedrich. Der Sachsenhäuser musste mit Cyppy zwei Abwürfe hinnehmen.

Lokalmatadorin Sophie Groß erreichte mit Cornetto zwar nicht das Siegerrundentrio, wurde aber auf Rang sechs noch platziert.

Die Springprüfung der Klasse M* zum Abschluss des Samstags sicherte sich Friedrich ohne Abwurf in schnellen 54,75 Sekunden vor dem Borkener Fritz Klug. Dritte wurde Daniela Hocke (Korbach) mit Friederike vor Ann-Kristin Freitag vom gastgebenden Verein, die mit Stute Quenti fehlerfrei blieb.

In der dritten M*-Springprüfung des Turniers, eine Punktespringprüfung mit Joker, siegte Nina von Schwarzenberg (Borken). Mit Mona Strenk (Bad Wildungen), Richard Friedrich und Daniela Hocke folgten heimische Starter auf drei bis fünf.

In einer Springprüfung der Klasse L* am Sonntag gingen alle drei Podestplätze an den Kreisreiterbund. Isabell Grede (Geismar) siegte mit Stute Citane vor Ann-Kristin Freitag (Rosenthal) und Marcel Schleiter (RFV Burgwald). Das Mannschaftsspringen der Klasse E/A*/L sicherte sich die SG Borken/Fritzlar vor zwei Teams des RV Rosenthal-Willershausen. Interessant, dass kein Team fehlerfrei blieb. Jeweils drei Reiter bildeten eine Mannschaft, wobei der erste Reiter den Parcours auf E-Niveau, der zweite auf A* und der letzte auf L-Niveau überwinden muss.

Lokalmatadorin Jana Dersch holte sich in der Stilspringprüfung der Klasse L mit Wallach Calino die Siegerschleife, ebenso wie Teamgefährtin Anne Schleiter am Sonntagmorgen in der Stilspringprüfung der Klasse A*. Luisa Dersch folgte auf den Rängen drei und vier.

Dressur-Wettbewerbe

Große Freude herrschte beim Reitverein Rosenthal-Willershausen und besonders bei den Dressurfans am Sonntag. Daniel Balzer gewann mit dem 14-jährigen Wallach Wolkentänzer in ganz überlegener Manier die Dressurprüfung der Klasse M*. Der in Bracht wohnende Balzer bekam die Note 7,3 und verwies die Konkurrentinnen Nadine Geißer (Frankenberg) mit 6,4 und Katrin Fritsch (Usingen) 6,1 auf die weiteren Plätze. In dieser Prüfung waren 18 Teilnehmer am Start, analog der M-Prüfung am Samstag, die Kerstin Renz aus Wetzlar gewann. Am Sonntagvormittag folgte im Dressurquadrat eine L-Dressur, geritten auf Kandare. Julia Wörner aus Laubach siegte mit der Wertnote 7,2 vor Johanna Göbel (Korbach) mit der Note von 6,8. An dieser Prüfung nahmen 28 Starter teil. Seine gute Form auf heimischem Terrain bewies Daniel Balzer auch in der Dressurprüfung der Klasse L-Trense. Zwar siegte die Usingerin Katrin Fritsch (7,7), doch nur 0,3 Zähler dahinter folgte Balzer.

(zmp)