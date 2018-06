Herber Dämpfer für Bottendorf: 0:3-Niederlage gegen Wehrda

Bottendorf. Im Halbfinalhinspiel der Relegation zur Kreisoberliga erhielten die Aufstiegshoffnungen des TSV Bottendorf mit der 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den FV Wehrda einen herben Dämpfer.

Unter der sehr guten Leitung des Schiedsrichters Mirko Hecklinger (Mornshausen/S.) war zunächst beiden Kontrahenten Nervosität anzumerken. Diese Gemütslage legte sich zuerst bei den Gästen. Nach 14 Minuten bedeutete ein Freistoß aus dem Halbfeld, den Marcel Hovar ins Netz lenkte, das 0:1. Bottendorfs Torhüter Dennis Bock sah dabei ebenso unglücklich aus wie fünf Minuten später, als Timm Osswald aus gut 35 Metern zum 0:2 traf. Der Marburger A-Ligist trat nun zweikampfstärker und ballsicherer auf, während sich Bottendorf vor allem in der Vorwärtsbewegung enorm schwertat. „Jeder unserer Fehler wurde eiskalt bestraft“, sagte TSV-Spielertrainer Daniel Pakura.

Nach einer schlichtweg enttäuschenden Vorstellung im ersten Akt fasste Bottendorf mit Wiederbeginn neuen Mut. Die rund 600 Anhänger, von denen ein stattlicher Teil aus Wehrda kam, erlebten nun eine offenere Partie. Und sie sahen die beste Phase der nun mutigeren Gastgeber. Zunächst parierte FV-Keeper Fabian Beilborn einen Schuss von Lukas Schott (57.), ehe Andres Tissens Kopfball das Gästegehäuse um wenige Zentimeter verfehlte (59.). Der Anschlusstreffer lag in der Luft, aber auf der Gegenseite fiel dann die Entscheidung. Wehrda konterte die Bottendorfer eiskalt aus, und in letzter Konsequenz vollstreckte Robert Trappmann zum 0:3-Endstand (65.). „Wir geben uns vor dem Rückspiel am Mittwoch in Wehrda nicht auf“, gab sich Daniel Pakura kämpferisch.

Von Rainer Maaß