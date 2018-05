Herren 50 des TC Blau-Weiß Frankenberg erobern die Tabellenspitze

Frankenberg. Gerade einmal zwei Spieltage sind in der Medenrunde gespielt – und die Herren 50 des TC Blau-Weiß Frankenberg grüßen von der Tabellenspitze der Verbandsliga (4er). Glatt mit 6:0 gewann das Team um Kapitän Knut Wienbeck am vergangenen Samstag gegen den TC Klein-Krotzenburg.

Nach dem Auftakterfolg beim TC Steinberg katapultierte dieses zweite 6:0 auf den eigenen, schön an der Eder gelegenen Plätzen die Frankenberger unerwartet an die Tabellenspitze. Selbst Knut Wienbeck bereitete dieser überraschend klare Sieg etwas Kopfzerbrechen: „Es scheint so, als wollten uns die Konkurrenten nach oben aus der Liga heraus haben“, mutmaßte der Mannschaftsführer.

Klein-Krotzenburg, am ersten Spieltag noch 6:0-Sieger gegen Hochheim, hatte seine besten Spieler jedenfalls zuhause gelassen. So kamen Holger Bode, Wienbeck selbst und Thomas Schmidt zu klaren Zweisatzsiegen. Etwas zu kämpfen hatte lediglich Neuzugang Matthias Wilke gegen die Nummer drei der Gäste, Ronald Jäschke. Wilke gewann 6:1, 6:4, war aber im zweiten Satz angeschlagen und wurde deshalb in den Doppeln geschont.

Für den ebenfalls noch verletzten „Hajo“ Breidenbach bildete Hans-Heinrich Heinze mit Holger Bode das erste Doppel. Nach 1:6 glichen Bode/Heinze im zweiten Satz mit 7:6 aus und gewannen auch den Tiebreak des dritten Satzes mit 10:7. So blieb der von den Gästen erhoffte Ehrenpunkt aus, denn auch das Doppel Wienbeck/Schmidt hatte mit seinen Gegnern Manger/Himmel beim 6:0, 6:0 kurzen Prozess gemacht.

Für Frankenberg geht es jetzt mit einem Auswärtsspiel am 9. Juni weiter beim Tabellensechsten Isenburger TC.