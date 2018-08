Kovacevic: "Wir dürfen Neu-Isenburg nicht unterschätzen"

Battenberg. Heimspiel Nummer zwei für den FC Ederbergland in der Fußball-Hessenliga: Am ungewohnten Sonntag – Anpfiff ist um 15 Uhr im Battenberger Entenpark – geht es gegen die Spielvereinigung Neu-Isenburg.

Deren langjährigem Trainer Peter Hoffmann ist es in der vergangenen Saison gelungen, die Mannschaft als Aufsteiger in der Klasse zu halten. Analog zum FCE hat Neu-Isenburg erst drei Spiele bestritten, dabei aber nur einen Punkt geholt (2:2 gegen Türk Friedberg). Ein 0:2 gegen Kassel und ein 1:2 in Eddersheim stehen ebenfalls zu Buche.

Zwei Mal verloren

„Auf Augenhöhe“, hört man immer wieder im Umfeld des FC Ederbergland. „Gegen solche Mannschaften muss gepunktet werden“, ist ebenfalls zu vernehmen. „Das haben wir in der vergangenen Saison auch gesagt“, meint FCE-Trainer Vladimir Kovacevic „und am Ende waren wir zwei Mal unterlegen.“ In Neu-Isenburg setzte es zu Saisonbeginn eine 0:3-Niederlage, auf dem Allendorfer Kunstrasenplatz hatte man mit 1:2 das Nachsehen. „Ich hoffe, dass wir zumindest gelernt haben, dass wir diesen Gegner nicht unterschätzen dürfen“, appelliert Kovacevic an die mentale Einstellung seiner Mannschaft.

Die diszipliniert auftretenden Gäste haben sich im Sommer unter anderem mit den Dreieichern Carlos McCrary (Stürmer) und Jörn Kohl (Außenverteidiger) sowie Evangelos Bellos (Stürmer) von Rosenhöhe Offenbach verstärkt. „Drei Neuzugänge, mit Hessenliga-Niveau. Das kann sich sehen lassen“, beurteilt Kovacevic das Personal des Gegners. Aber für ihn steht ein Heimspiel an und deshalb gehen seine Gedanken sofort zu seinem Team, das in Waldgirmes zwar 0:3 unterlag, aber weiter Fortschritte machte.

„Wir müssen noch konzentrierter arbeiten. Drei Momente der Unachtsamkeit brachten uns drei Gegentore“, fand Kovacevic schon Sekunden nach der Waldgirmes-Partie den Grund für die verdiente, aber dennoch unglückliche Niederlage. Tatsächlich gab es für Keeper Philipp Hartmann fast nichts zu halten. Auffallend war zudem die Hilflosigkeit an der Strafraumgrenze.

Letzter Pass fehlt

Der letzte Pass ist das, was dem FCE in dieser Saison noch fehlt. Die als Stammspieler angedachten Marco Kovacevic, Daniel Gora und Robin Wissemann saßen nur auf der Bank und kamen nach der Pause zum Einsatz. Gut möglich, dass der Trainer einen personellen Schnitt macht und die drei genannten Kicker von Beginn an bringt. Fehlen werden weiterhin Serkan Erdem, Fabian Mohr und Sascha von Drach. Wenig zu rütteln gibt es - Gesundheit vorausgesetzt - an der Innenverteidigung mit Pavel Ricka und Jan Dreher, den Sechsern Michael Möllmann und Christoph Völker und Außenbahnrenner Ingo Miß. Ansonsten könnte die ein oder andere Änderung vorgenommen werden.

Kovacevic: „Ich erwarte vollen Einsatz. Jeder weiß, wie wichtig ein Sieg wäre. Mit sechs Punkten in den September gehen, wäre ein Riesending.“