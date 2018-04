Hessische Beach-Tour startet am Wochenende in Frankenberg

Saisonauftakt gleich mit vier Turnieren

Start der hessischen Beach-Tour: Starke Abwehraktion von Aliya Rutsch mit Partnerin Laura Bradschetl (B-Turnier 2017).

Frankenberg. Am Wochenende startet die hessische Beach-Tour 2018 in der neuen „Sparkassen-Beach-Arena“. Gleich vier Turniere werden in der Beach-Hochburg Frankenberg angeboten.