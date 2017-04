HNA-EAM-Cup: Am 30. April spielen die F-Junioren in Allendorf

+ F-Junioren-Cup im vergangenen Jahr in Korbach: Freude beim Siegerteam TSV Meineringhausen, das das Vorrundenturnier Waldeck-Frankenberg im vergangenen Jahr gewann. Foto: zmp

Allendorf/Eder. Der FC Ederbergland ist Ausrichter des HNA-EAM-Cups für F-Junioren: Das Vorrundenturnier für Waldeck-Frankenberg steigt am Sonntag, 30. April, ab 10 Uhr auf dem Sportgelände in Allendorf. Zwölf Mannschaften aus dem Kreis sind am Start.