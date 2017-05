HNA-EAM-Cup: Volkmarsen gewinnt Vorrunde in Allendorf

So freuen sich die Sieger: Der VfR Volkmarsen gewann das Finale des Vorrundenturniers um den HNA-EAM-Cup in Allendorf-Eder mit 1:0 gegen die JSG Friedrichstein. Obere Reihe (von links) Trainer Heiko Lauhof, Achmed Alawy, Paul Wehmeyer, Silas Pelmer, Felix Schwarzer, Magnus Kahlhöfer, Joe Aufdemkamp. Unten: Till Michels und Thore Guhr.

Allendorf/Eder. Die F-Juniorenfußballer des VfR Volkmarsen haben die Vorrunde des elften HNA-EAM-Cups 2017 im Kreis Waldeck/Frankenberg gewonnen.

Sie gewannen das Vorrundenturnier am vergangenen Sonntag in Allendorf/Eder und werden die heimische Region bei der Endrunde am 6. Mai beim Vorjahressieger in Nieste vertreten.

Im Finale bezwangen die Kugelsburgstädter auf Kunstrasen die JSG Friedrichstein mit 1:0. In dem spannenden Finale spielten beide Mannschaften auf Sieg. In der zehnten Minute gelang Paul Wehmeyer der goldene Treffer. Die Badestädter versuchten noch einmal heranzukommen, doch die Nordwaldecker Jungen hielten den Gegner geschickt vom eigenen Tor fern.

Für Volkmarsens Trainer Heiko Lauhof kam der Erfolg schon etwas überraschend: „Wir kannten ja die Mannschaften aus dem Altkreis Frankenberg nicht.“ Lauhof war vom sehr hohen Niveau des Turniers überrascht.

Dickes Lob für FCE

Großes Lob erhielt der gastgebende FC Ederbergland: „Ein perfekt organisiertes Turnier mit idealen Bedingungen“, so der einheitliche Tenor. Im Spiel um Rang drei standen sich Gastgeber FC Ederbergland und die JSG Altefeld/Frankenau gegenüber. In diesem Aufeinandertreffen ging der FCE-Nachwuchs durch Edion Selmani zunächst in Führung, doch die JSG konnte durch Finn Jäger und Emilian Drebes die Partie drehen und freute sich über Rang drei. (zmp)

