Hohe Hürde für Ederbergland: Tabellendritter SF/BG Marburg kommt

Allendorf/Eder. Heimspiel für den FC Ederbergland: Der Verbandsligist erwartet am Samstag, 14. September, SF/BG Marburg an der Beetwiese.

Der 2:0-Sieg am vergangenen Sonntag in Cleeberg soll für den FC Ederbergland in der Fußball-Verbandsliga so etwas wie ein Neustart in die Saison sein. „Ich hoffe und denke, dass wir auf dem richtigen Weg bis zur Winterpause sind“, erklärt Trainer Stefan Trevisi vor der Partie des FCE am Samstag in Allendorf gegen die SF/BG Marburg. Anpfiff ist um 17 Uhr.

„Am Personal wird es nicht scheitern“, sagt Trevisi, der darauf hinweist, dass mit Tim Biesenthal und Fabian Mohr zwei zuletzt gesperrte Spieler wieder mit von der Partie sind. Zwar sind Ingo Miß, Marco Kovacevic und Burak Yavuz leicht angeschlagen, dürften aber am Samstag zur Verfügung stehen. „Spielen wird nur, wer fit ist. Wir werden keine Einsätze verletzter Spieler provozieren“, sagt Trevisi. Eines allerdings steht fest: Auf Valon Ademi muss Trevisi verzichten. Der Offensivspieler zog sich erneut einen Muskelfaserriss zu und wird für mehrere Wochen ausfallen.

Dass seine Mannschaft den richtigen Weg geht, zeigen für Trevisi die beiden vergangenen Auftritte, auch wenn es gegen Waldbrunn eine Niederlage gab. „Wir haben in beiden Spielen gut Fußball gespielt und in Cleeberg die Laufwege angewandt, die gegen Waldbrunn noch gefehlt haben. Dadurch gab es nach hinten drei bis vier knifflige Situationen, die Waldbrunn zu zwei Toren genutzt hat.“

Gegner Marburg ist für Spielfreude bekannt, ein Attribut, dass auch Trevisi für seine Mannschaft anstrebt: „Aber für spielerische Qualität muss man kämpfen. Es hilft nichts, wenn wir uns über 19 Tore in acht Spielen freuen, wenn wir gleichzeitig auch 19 kassiert haben.“

Die Marburger müssen auf ihren Kapitän Clemens Haberzettl verzichten und auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Ederbergländer Dominik Karge ist noch nicht gesichert, da Karge angeschlagen sein soll. Nach der Samstag-Partie ist der FCE spielfrei, will also mit drei Punkten die Grundlage für einen goldenen Herbst legen.

Die Gäste hingegen wollen als Tabellendritter den Kontakt nach ganz oben nicht abreißen lassen.