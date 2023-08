Jan-Luca Müller sichert der SG Oberes Edertal ein verdientes Remis

Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg

+ © Michael Paulus Laufduell im Dauerregen: Tobias Lindenborn (Oberes Edertal, weißes Trikot) verfolgt Maximilian Hagner (Burg). © Michael Paulus

Die SG Oberes Edertal ist erfolgreich in die Saison der Fußball-Gruppenliga gestartet mit einem 1:1 gegen Burg.

Holzhausen – Lauter Beifall der einheimischen Zuschauer begleitete die Fußballer der SG Oberes Edertal nach dem Schlusspfiff in die Kabine. Hatte der Fußball-Gruppenligist doch gerade in einem kämpferischen Spiel ein Unentschieden gegen den Verbandsligaabsteiger aus Burg erreicht. „Das ist ein klasse Einstieg in die Runde gegen eine starke Mannschaft“, freute sich Trainer Oliver Sprang. „Dabei wäre nach einer starken 2. Halbzeit auch ein Sieg für uns möglich gewesen.“

Vor Beginn der Partie hatte es schon längere Zeit geregnet und der Dauerregen hielt während der 90 Minuten an. Auf dem tiefen Platz begann der Gast sehr stark und war teilweise mit vier Stürmern angetreten. Dennoch dauerte es bis zur 24. Minute, ehe Sebastian Wack nach einem Freistoß von Maximilian Hagner zum ersten Mal ernsthaft geprüft wurde.

Zuvor wurde im Mittelfeld um jeden Meter Boden gekämpft, ohne dass sich daraus große Chancen entwickeln konnten. Beide Abwehrreihen waren Herr der Situation. Insgesamt hatte Burg in der ersten Halbzeit ein leichtes Übergewicht und Sebastian Wack musste noch zweimal im letzten Moment klären. In der 34. Minute wäre aber auch er bei einem Kopfball geschlagen gewesen, Andreas Trusheim konnte allerdings noch auf der Torlinie klären.

Nach dem Wechsel ein ganz anderes Bild. „Nach der Halbzeit haben wir unser Pressing nach vorne geschoben und hatten dadurch ein deutliches Übergewicht“, erläuterte Sprang die taktische Veränderung. Und in der Tat spielte nur noch OE und hatte zahlreiche Chancen zur Führung. Aber Yannik Blank, Sebastian Jung und Nils Schneider wurden jeweils in letzter Sekunde abgeblockt. In der 64. Minute scheiterte der kurz zuvor eingewechselte Jan-Luca Müller nach einem Solo am hervorragend reagierenden Albijon Kicman im Gästetor.

Kurios dann die Entwicklung zur zu dem Zeitpunkt glücklichen Gästeführung: Ein Schuss von Nicolai Göbel wurde abgeblockt, alle wähnten den Ball im Aus, aber das Leder senkte sich und landete auf der Latte des Gastgebertores. Riesenglück, das aber nicht lange anhielt. Denn die daraus resultierende Ecke flog genau auf den Kopf von Maximilian Metz, der traf zum 1:0. „Das darf uns nicht passieren“, ärgerte sich Oliver Sprang. „Wir wussten um die Stärke von Burg bei Standards.“

Die nun folgenden Bemühungen der Gastgeber waren dann teilweise zu überhastet und so langsam ließ die Kraft auf dem tiefen Platz nach. In der 87. Minute fiel dennoch das verdiente 1:1. Einen Pass in die Schnittstelle erlief sich Jan-Luca Müller und vollendete überlegt mit einem Schuss in die lange Ecke zum Ausgleich.