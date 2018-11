Jetzt der Spitzenreiter: Für SG Haina/Bunstruth  läuft es besser

Frankenberg. Zu Beginn der laufenden Runde hatten wir die Lage bei vier Vereinen beleuchtet, die in ihren Fußballligen nur schwer in die Saison gefunden hatten. Wie haben sich die Klubs entwickelt?

Mittlerweile hat schließlich die Rückrunde begonnen für die SG Bunstruth/Haina, TSV Röddenau, TSV Gemünden II und SG Birkenbringhausen/Haine.

SG Bunstruth/Haina

Ende August stand die SG mit vier Punkten aus vier Partien nur auf Platz elf. 13 Spiele und 13 Siege später grüßt der Kreisoberligaabsteiger von der Tabellenspitze der Kreisliga A. Dabei machen Moldovan und Co. regelmäßig mit Kantersiegen von sich reden, 6,2 Tore erzielte die SG in den letzten 13 Partien im Schnitt. Begonnen hat die Siegesserie mit dem Derbyerfolg gegen den TSV Gemünden (5:2). „Zu Saisonbeginn haben uns noch einige Stammkräfte aufgrund von Urlaub und Verletzungen gefehlt, sodass wir sicher nicht optimal vorbereitet in die Saison gestartet sind“, erinnert sich Trainer Steffen Schmermund. „Das ist jetzt anders. Wir haben aktuell einen Kader von 17 bis 18 Spielern, die für die erste Mannschaft in Frage kommen.“ Das bedeutet, dass der SG-Coach dem einen oder anderen mal eine Pause gönnen kann. „Zum anderen haben wir jetzt auch eine andere Qualität auf der Bank und können durch Wechsel im Spiel noch mal für Akzente sorgen. Dies war zu Beginn der Saison so nicht der Fall.“ Und so ist die SG im Spätherbst wieder ein ganz heißer Kandidat auf den Titel.

SG Birkenbringhausen/Haine

Ebenfalls recht zufrieden ist man bei der SG, obwohl der Start des B-Ligisten sehr durchwachsen war. Erst im sechsten Spiel gelang beim 2:1 über die FSG Kellerwald der erste Saisonsieg. Seit diesem Sieg musste die Elf von Trainer Dieter Scheuch nur zwei Niederlagen einstecken und rückte bis auf Rang fünf vor.

Für den Trainer liegen die Gründe vor allem bei der Rückkehr der verletzten Spieler. „Das war bei unserem dünnen Kader wichtig für uns. Wenn wir alle Mann an Bord haben, dann können wir in der Liga um die vorderen Plätze mitspielen“, so Scheuch. Und: „Hinzu kommt, dass wir jetzt mit Leon Richter unseren Stammtorwart regelmäßig zur Verfügung haben. Das gibt der Defensive mehr Sicherheit.“

TSV Gemünden II

Bei der A-Ligareserve blickt man mit gemischten Gefühlen auf die aktuelle Saison. Ende August startete der B-Ligameister aus dem Vorjahr mit vier Punkten aus vier Spielen und Rang zehn, mittlerweile rückte man bis auf Platz sechs vor. „Wir haben den einen oder anderen Punkt liegen lassen“, sagt Trainer Mario Pfingst. „Da wäre vielleicht noch der ein oder andere Platz weiter vorne möglich gewesen.“ Zu bedenken gibt er, dass seine Mannschaft aufgrund der Verletztenmisere bei der ersten Mannschaft Spieler abstellen musste. „So war es uns schon klar, dass es für ganz oben wohl nicht reichen wird“, gibt der Trainer zu. „Allerdings ist die Trainingsbeteiligung bei meiner Mannschaft weiterhin hoch und wir haben auch keine Probleme, Sonntag für Sonntag eine gute Mannschaft aufs Feld zu schicken.“

TSV Röddenau

Nicht zufrieden ist man mit dem Abschneiden beim TSV Röddenau. Nach dem Abstieg aus der Gruppenliga findet sich der TSV auch in der Kreisoberliga auf einem Abstiegsplatz wieder. Am vergangenen Wochenende gelang der Schirru-Elf erst der zweite Saisonsieg. Und die Lage scheint trostloser als Ende August: Aktuell beträgt der Abstand zum rettenden Ufer elf Punkte. „Es fehlen mit Schäfer und Zich weiterhin Leistungsträger im Offensivbereich. Zudem kommen durch weitere Ausfälle aus den unterschiedlichsten Gründen jede Woche weitere Spieler hinzu. Das merkt man dann natürlich auch im Training“, sagt der Trainer des Kreisoberligisten. Und wie geht es weiter? „Wir haben nur die Möglichkeit, an den Basics zu arbeiten. Allerdings haben wir selten die Chance, andere Dinge einzustudieren, da immer wieder Spieler im Training fehlen.“ Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Cölbe hofft Schirru, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen bis zur Pause zu verringern.

Von Michael Paulus