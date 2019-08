Jonas Simon siegt souverän über 5000 Meter der Männer 

Borken. Jonas Simon (LG Eder) hat bei der nordhessischen Langstrecken-Meisterschaft der Leichtathleten im Blumenhain-Stadion in Borken den Titel über 5000 m der Männer gewonnen.

Die heimischen Akteure der LG Eder sammelten insgesamt sechs Titel; die LG Eder war damit einer der erfolgreichsten Vereine.

Am vergangenen Samstag wurden im Stadion Blumenhain in Borken wieder die nordhessischen Langstreckenmeisterschaften ausgerichtet. Der 23-jährige Jonas Simon siegte bei den Männern über 5000 m souverän in 15:53,68 Minuten.

Von Beginn an sorgte eine Vierergruppe für eine flotte Fahrt. Bei zeitweise heftigem Wind konnte sich Jonas Simon über 5000 m zu Beginn noch im „Windschatten“ aufhalten. Nach etwa der Hälfte des Rennens setzte der Student aus Reddighausen sich mit einer kurzen Temposteigerung deutlich von den Konkurrenten ab und lief in 15:53,68 Minuten einen souveränen Sieg nach Hause. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten Max Fuchs (LG Reinhardswald 16:09,12) betrug immerhin 15 Sekunden. Dritter wurde Matthias Berg (SC Steinatal/ 16:16,71). Sein drei Jahre ältere LG-Kollege Lukas Menke lief in 17:00,00 auf Rang vier der Männerwertung.

Sven Schröder hatte Pech, dass er keine passende Gruppe gefunden hatte. Schon sehr früh musste er den Kampf allein gegen die Uhr aufnehmen, sicherte sich aber in 18:00,02 den M-45-Titel.

Nach 18:37,81 hieß der M 50-Sieger Marcus Mattner. Im zuerst ausgetragenen langsameren Lauf war Knut Holzapfel einziger Läufer der LG Eder. Für den Fünften der Altersklasse M 45 zeigten die Uhren 21:09,32 Minuten an.

Sabine Koppe vom SV Buchenberg lief in 21:56,00 Minuten zum Sieg der Altersklasse W 40. Über 3000 m der Jugend U 18 steigerte Noah Lukes seine persönliche Bestzeit als Sieger um 12 Sekunden auf 10:07,85.

Über 2000 m der W 15 durfte sich Louisa Martin (Sachsenberg/ LG Eder) nach 7:42,87 Minuten einen weiteren Titel an ihre Fahne heften. M 13-Sieger Johannes Hesse steigerte seine persönliche Bestmarke auf 7:40,95 Minuten. Ihren ersten 2000 m Bahnlauf beendete die 13-jährige Alessia Rose als Vizemeisterin nach 8:20,75 Minuten.

Von Werner Hoffmann