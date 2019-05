JSG Rennertehausen Gastgeber beim Vorrundenturnier

Rennertehausen - Beim Ausrichter JSG Rennertehausen steigt am Samstag, 4. Mai, das große F-Jugendturnier um den HNA-EAM-Cup. Am Start sind bei diesem Vorrundenturnier für den Kreis Waldeck-Frankenberg zwölf Mannschaften.

Die JSG Rennertehausen ist mit Jugendleiter Florian Hofmann der Ausrichter des Turniers. Trainiert wird das Gastgeberteam von Uwe Happel und Michael Hesse. „Wir als Ausrichter des Turniers wollen mit schönen Spielen zeigen, was für eine grandiose Sportart Fußball ist. Zudem möchten wir weitere Kinder vom Fußballspielen überzeugen“, sagt das Trio.

So sieht das Turnierfeld in Rennertehausen aus:

Gruppe 1: FC Ederbergland, JSG Friedrichstein, JSG Bad Arolsen/Landau, JSG Edersee, JSG Rennertehausen (Gastgeber) und JSG Altefeld/Frankenau.

Gruppe 2: JSG Burgwald, TSV Korbach (Vorjahressieger), TuSpo Mengeringhausen, VfR Volkmarsen, JSG Obere Eder und TSV Bottendorf.

Die ersten Gruppenspiele beginnen um elf Uhr. Die Finalspiele starten gegen 14.45 Uhr.

Im vergangenen Jahr gewann in Buchenberg der TSV Korbach. Im Finale der Kreisendrunde setzten sich die Kreisstädter knapp mit 1:0 (Tor Elias Koch) gegen Gastgeber JSG Edersee durch.

Die Vorrunde in Rennertehausen mit zwölf Mannschaften ist eine von insgesamt acht Vorrunden in Nordhessen und Südniedersachsen. Insgesamt sind 80 F-Juniorenteams mit rund 1000 Jugendkickern am Start. Mit VfL Kassel, KSV Baunatal F2 und JSG Sontra/W/W. stehen bereits drei Sieger fest.