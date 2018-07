Kahl & Schlichterle-Cup: Ederbergland lässt Korbach keine Chance

Ernsthausen. Der erste Halbfinalist beim Kahl & Schlichterle-Cup in Ernsthausen steht fest: Im ersten Spiel der Zwischenrunde, das am Donnerstag ausgetragen wurde, schlug der VfB Wetter den TSV Altenlotheim mit 4:0.

In die Zwischenrunde zogen zuvor als letzte Teams die SG Rennertehausen/Battenfeld (1:0 über SG Oberes Edertal) und der FC Ederbergland (5:0 über den TSV/FC Korbach) ein.

Vorrunde: SG Oberes Edertal - SG Rennertehausen/Battenfeld 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Jonas Wind (22.). In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte OE die erste kleine Chance durch Eduard Bartel. In der Folge hatte Re/Ba aber ein leichtes Übergewicht. Die erste Möglichkeit hatte Fabian Hedderich, der an Sebastian Wack scheiterte (14.). Sechs Minuten später fiel die Führung für Rennertehausen durch Jonas Wind, wobei Wack bei seinem Schuss nicht gut aussah. Die Halbzeitführung war bis dato nicht unverdient, weil OE nach vorne wenig zu bieten hatte. Das blieb im zweiten Durchgang so, auch wenn OE nun feldüberlegen war. Allerdings blieb der Kreisoberligaaufsteiger in der Offensive weitgehend harmlos. Gefährlich wurde es nur bei einem Lattentreffer von Nicolas Hirt (33.) und bei einem Schuss von Yannik Blank, den Re/Ba-Torhüter Fabian Seibel entschärfte (53.).

TSV/FC Korbach - FC Ederbergland 0:5 (0:4). Tore: 0:1 Ernes Hidic (8.), 0:2 Wolfgang Klaus (25.), 0:3 Christoph Völker (26.), 0:4 Jonas Dienst (28.), 0:5 Daniel Gora (39.). Das Spiel begann für den Hessenligisten mit einem Schock: Gerade sieben Minuten waren gespielt, da verletzte sich Sascha von Drach so schwer am Knie, dass er mit einem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Nach einer fast 30-minütigen Unterbrechung erzielte der FCE dennoch prompt die Führung, Ernes Hidic traf per Fallrückzieher (8.). Und weiter bestimmte der Hessenligist die Partie klar: Wolfgang Klaus per Kopf nach Vorarbeit von Ingo Miss (25.), Christoph Völker per Volleyabnahme (26.) und Neuzugang Jonas Dienst (28.) erhöhten kurz vor der Pause binnen drei Minuten auf 4:0. Auch nach dem Wechsel dominierte der FCE, vom Gruppenligisten war in der Offensive nichts zu sehen. Korbach hatte in den 60 Minuten keine Chance. Auf der anderen Seite erzielte Daniel Gora nach Vorarbeit von Dienst den 5:0-Endstand (39.).

Zwischenrunde: TSV Altenlotheim - VfB Wetter 0:4 (0:1).Tore: 0:1 Jonas Bettelhäuser (24.), 0:2 Jens Borawski (36.), 0:3 Andreas Trusheim (51.), 0:4 Noah Drescher (54.). Der VfB bestimmte die Partie, ohne zunächst allerdings zu Chancen zu kommen. So dauerte es bis zur 24. Minute, ehe Wetter in Führung ging – bezeichnender Weise durch einen Freistoß, den Jonas Bettelhäuser direkt verwandelte. Altenlotheim beschränkte sich auf die Defensive und kam kaum einmal gefährlich vor das Tor. Im zweiten Durchgang erhöhte der VfB schnell auf 2:0, Jens Borawski grätschte eine Kopfballvorlage von Andreas Trusheim über die Linie (36.). Trusheim (51.) und Noah Drescher (54.) erhöhten zum 0:4-Endstand. Altenlotheim verpasste den Ehrentreffer, als Kai Bremmer mit einem Foulelfmeter an Paul Diehl scheiterte (60.).

Am Freitag werden die drei restlichen Partien der Zwischenrunde ausgetragen. Los geht es um 17.30 Uhr mit dem Spiel Röddenau gegen Ernsthausen/Münchhausen. Ab 18.40 Uhr stehen sich Rennertehausen/Battenfeld und Breidenbach gegenüber. Um 19.50 Uhr wird die Partie Ederbergland gegen Bunstruth/Haina angepfiffen.