Kahl- und Schlichterle-Cup in Ernsthausen: Dreimal ein 2:1 zum Turnierauftakt

Ernsthausen. Gut 250 Zuschauer haben den Auftakttag beim 14. Kahl- und Schlichterle-Cup in Ernsthausen verfolgt.

Einig waren sich die Mannschaften bei den Ergebnissen: Alle drei Spiele am ersten Turniertag endeten 2:1.

SG Rosenthal/Roda - SG Treisb./Simtshausen/Asphe 2:1 (1:0).Tore: 1:0 Janik Lerch (18., FE), 1:1 Mark Dersch (45.), 2:1 Henrik Raimann (58.). Es war am Ende ein glücklicher Sieg für Rosenthal im Duell der beiden A-Ligisten. Im ersten Abschnitt gab es ein ausgeglichenes Spiel, in dem Ro/Ro durch einen an Stefan Lerch verursachten Foulelfmeter in Führung ging – Janik Lerch verwandelte. In der Folge hatte dann Treisbach die besseren Chancen. Zweimal parierte Ro/Ro-Keeper Christopher Riedesel glänzend gegen Jannis Ludwig (28., 32.). Der Ausgleich durch Mark Dersch (45.) war so hochverdient. In der Folge hätte Treisbach das Spiel entscheiden können, doch André Langwitz scheiterte an der Latte (53.), dazu hielt Riedesel erneut klasse gegen Tobias Steller (48.). So kam es, wie es kommen musste: Rosenthal nutzte kurz vor Schluss einen Konter durch Henrik Raimann zur Entscheidung (58.).

TSV Röddenau - TSV Bottendorf 2:1 (1:0).Tore: 1:0 Albert Wider (5.), 2:0 Maik Jurtschuk (49.), 2:1 Lukas Becker (53.). Der Sieg des Kreisoberligisten war hochverdient, fiel aber knapp aus, weil Röddenau sehr fahrlässig mit seinen Chancen umging. So hätte das Team des neuen Trainers Florian Kowalewski zur Halbzeit höher führen müssen, doch nur Albert Wider konnte seine Chance nach einer schönen Kombination nutzen (5.). Auch im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Röddenau war spielbestimmend, nutzte aber nur durch Maik Jurtschuk nach einer Ecke eine Chance zum 2:0 (49.). Die Entscheidung war dies nicht, weil der A-Ligist durch Lukas Becker schnell zum Anschlusstreffer kam (53.). Mehr gelang Bottendorf allerdings nicht. Röddenau brachte den knappen Vorsprung in der Schlussphase sicher über die Zeit.

FV Breidenbach - SG Laisa/Berghofen 2:1 (1:0).Tore: 1:0 Nino Crispino (30.), 1:1 Gino Le Rose (33.), 2:1 Philip Michel (35.). Das interessanteste Spiel des Abends. A-Ligist Laisa wehrte sich gegen den Titelverteidiger wacker. Zwar war Breidenbach feldüberlegen, der A-Ligist stand aber gut in der Deckung und schaltete im Spiel nach vorne über die Spitzen Gino Le Rose und Jannik Schneider blitzschnell um.

Schneider war es auch, der nach elf Minuten die erste große Chance hatte, Lars Benner im FV-Tor hielt. Wieder Schneider (18., 28.) und Le Rose (22.) vergaben weitere Möglichkeiten, auf der anderen Seite scheiterte Philip Michel an der Latte (25.). Fast mit dem Halbzeitpfiff schlug dann der FV zu, als Nino Crispino per Kopf traf. Nach Wiederanpfiff ging es Schlag auf Schlag: Zunächst gelang Le Rose der hochverdiente Ausgleich (33.), aber Breidenbach antwortete prompt. Einen Schuss von Sandro Noriega lenkte Benedikt Belz noch an den Pfosten, nach der anschließenden Ecke hämmerte Michel den Ball aus 20 Metern unhaltbar ins lange Eck (35.). Laisa hatte zwar durch Schneider (42.) die erneute Ausgleichschance, am Ende setzte sich der Favorit in einem guten Spiel aber knapp durch.