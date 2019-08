Kamara rettet FC Ederbergland beim 2:2 in Pohlheim einen Punkt

Holzheim - Dem FC Ederbergland ist es in Holzheim nach einer turbulenten zweiten Halbzeit und Schlussphase nicht gelungen, drei Auswärtspunkte zu sichern. Bei TuBa Pohlheim stand es am Ende 2:2.

Die Trevisi-Elf musste sich am Mittwoch mit einem leistungsgerechten 2:2-Remis und einem Punkt zufrieden geben. Dass es für den FCE nach zweifacher Roter Karte überhaupt dazu kam, war Lamin Kamara zu verdanken: Der Neuzugang traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2.

Die erste gute Möglichkeit hatten die Gastgeber: Steffen Spottkas Freistoß aus 20 Metern pflückte Keeper Dominik Geiss aus dem Eck (16.). Pohlheim überließ in der Folge den Gästen den Ball und lauerte auf Konter. In der 33. Minute vereitelte Geiss nach einer Spottka-Ecke eine Großchance von Kevin Rennert. Auf der Gegenseite fiel dann nach einem langen Abschlag von Geiss auf Lamin Kamara die Gästeführung: Maxim Zich verwertete Kamaras Zuspiel eiskalt zum 1:0 (39.). Mit dieser nicht unverdienten Führung ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff drückten die Gastgeber. Als Steven Preuß den nur schwer zu haltenden Rennert mit einer Notbremse zu Fall brachte, sah der FCE-Akteur die Rote Karte (56.). Und es kam noch dicker für die Gäste: Denn eben jener Rennert schob das Leder zum 1:1 durch die Beine von Geiss (59.). Nun erhöhte TuBa den Druck noch.

Und Ederbergland verlor mit Fabian Mohr seinen Innenverteidiger nach Foulspiel mit Rot (78.). Als wenige Minuten später FCE-Torwart Geiss den agilen Rennert foulte, entschied Schiedsrichter Bengelsdorff auf Strafstoß: Der Gefoulte selbst ließ Geiss mit einem Schuss flach unten rechts zum 2:1 keine Chance (84.). Ein Happy End gab es für Ederbergland doch noch: Erst ließ Gora in der Nachspielzeit noch eine Großchance liegen. Doch dann traf Youngster Kamara zum 2:2.

